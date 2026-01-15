Grok regresa tras actualización; ¿cuáles son los nuevos cambios de la IA de X?

Luego de que Grok, el asistente de inteligencia artificial de xAI fuera criticado por sus políticas de uso a principios de enero de 2026, la herramienta dio a conocer este miércoles 14 de enero una serie de actualizaciones en torno al tema de edición y generación de imágenes en la plataforma social X, del empresario Elon Musk.

La polémica en la que Grok se vio envuelta recientemente incluía la creación de imágenes falsas de mujeres y de menores de edad sexualmente explícitas a partir de fotografías de personas reales, lo que provocó la indignación de diversos usuarios a nivel mundial, así como de instituciones gubernamentales y dependencias federales en diferentes países.

Uno de los organismos que se pronunció al respecto fue la Secretaría de las Mujeres, liderada por Citlalli Hernández Mora, quien condenó el uso de la inteligencia artificial generativa para difundir contenidos explícitos sin consentimiento que atenten en contra del bienestar y dignidad de las mujeres de todo el mundo y contribuyan a la violencia de género.

Lee también: Acta de defunción en línea; conoce el paso a paso para tramitar el documento

Esta fotografía muestra un teléfono inteligente con el logotipo de Grok, un chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por la empresa estadounidense de inteligencia artificial xAI, frente al logotipo X (anteriormente Twitter) en Bruselas el 12 de enero de 2026. Foto: AFP

¿Qué cambios trajo esta nueva actualización de Grok?

Ante del aumento de críticas y denuncias, Grok lanzó una nueva actualización a sus políticas y reglas, recalcando su compromiso por construir un espacio seguro bajo una política de "tolerancia cero" hacia cualquier forma de explotación sexual infantil, desnudez no consensuada y contenido sexual no deseado, mediante la aplicación de medidas de seguridad que eliminen y eviten este tipo de contenido.

Los cambios y medidas implementadas en la actualización incluyen la suspensión de la edición imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis y ropa interior, para todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago. Además, de la desactivación de la función de generación de imágenes para usuarios que no cuenten con una suscripción de pago, con el objetivo de que no se sigan generando imágenes inapropiadas.

Por otra parte, también se implementaron bloqueos geográficos en aquellos países donde la creación de este tipo de materiales sea ilegal. Estas capas adicionales de protección buscan garantizar que cualquier internauta que busque infringir o perpetrar alguna acción en contra de las políticas mencionadas sean sancionados a través de la suspensión permanente de su cuenta cuando sea necesario, colaborando con gobiernos locales.

Lee también: Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo se abrirá la nueva convocatoria?; conoce la fecha clave

Estos son los países que emprenderán acciones legales contra Grok. Imagen: Unsplash

Derivado de la controversia, algunos países incluso decidieron iniciar acciones legales en contra de la plataforma de Musk, por permitir que estos contenidos sean creados sin ningún tipo de restricción o filtro de seguridad. Entre los países que denunciaron la plataforma y comenzaron una investigación formal están Malasia, Indonesia y Reino Unido.

Finalmente, el chatbot de X se ha visto envuelto en numerosos escándalos sociales y políticos desde su lanzamiento en noviembre de 2023 en temas de ética, seguridad y cumplimiento legal. En años anteriores, la plataforma fue señalada por generar respuestas extremistas y antisemitas, que elogiaban a figuras como Hitler, además de la creación de respuestas "vulgares" y "ofensivas" a líderes internacionales.

*Con información de Erick Moctezuma

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm