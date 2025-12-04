Grandeza: ¿cuánto costará el nuevo libro de AMLO?

Tras haber concluido su administración y entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre del 2024, Andrés Manuel López Obrador se mantuvo fuera del escenario político y mediático.

Su reaparición ocurrió en un video publicado el domingo 30 de noviembre, en el cual se le observa en su finca en Chiapas, lugar donde aseguró que dedicaría su retiro a la escritura.

Fue así como presentó oficialmente su nuevo libro titulado Grandeza, cuya portada muestra al exmandatario frente a la emblemática cabeza olmeca ubicada en el Parque Museo La Venta en Villahermosa, Tabasco.

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, anunció la publicación de su libro “Grandeza” este domingo 30 de noviembre de 2025. Foto: Especial

El nuevo libro de López Obrador y su contenido

Grandeza se convierte en la primera publicación de López Obrador en su faceta de expresidente. Durante su mandato escribió títulos como A la mitad del camino y Gracias, ambos editados por Planeta.

El primero apareció en 2021 como una reconstrucción de los primeros años de su sexenio y una defensa ideológica de la llamada Cuarta Transformación. El segundo fue un recuento de su trayectoria política y un mensaje de agradecimiento dirigido al electorado tras concluir su proyecto presidencial.

En su nueva obra, López Obrador plantea una reflexión histórica que busca reivindicar lo que denomina el México profundo y sus civilizaciones originarias.

De acuerdo con la sinopsis proporcionada por la editorial, el texto pretende reconocer la herencia cultural que ha permitido al país resistir crisis, adversidades y transformaciones a lo largo de los siglos. Bajo este enfoque, el autor expone la importancia de las raíces indígenas y su vigencia en la identidad nacional.

Foto: Captura de pantalla

Dónde comprarlo y cuánto costará

Los libros editados por Planeta suelen distribuirse en librerías y tiendas de amplia cobertura nacional. Entre los puntos de venta confirmados para Grandeza se encuentran Librerías Gonvill, Sanborns y Casa del Libro, además de plataformas en línea como Mercado Libre. También estará disponible en Librerías El Sótano, Gandhi, Porrúa y Amazon.

Los precios pueden oscilar entre 329 y 799 pesos, dependiendo del formato y del establecimiento. En la tienda en línea de Gandhi, el libro aparece listado en 448 pesos, mientras que en Amazon alcanza los 799 pesos. Para quienes prefieren la lectura digital, el formato en línea tipo epub tiene un costo aproximado de 329 pesos.

Foto: Captura de pantalla

A pesar de contar con pocos días desde su anuncio, Grandeza ya ha recibido reseñas por parte de compradores en plataformas como Gandhi. Entre los comentarios destacan apreciaciones que califican el libro como un recorrido por la memoria histórica del país y una reivindicación de las civilizaciones prehispánicas.

Las evaluaciones preliminares oscilan entre cuatro y cinco estrellas, tanto por su contenido como por el tiempo de entrega de los pedidos.

Con esta nueva publicación, López Obrador continúa su labor de divulgación política e histórica, ahora desde el retiro, mientras sus lectores aguardan la llegada del libro a librerías físicas y digitales.

