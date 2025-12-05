Gemínidas 2025: guía para disfrutar en México el máximo esplendor de la lluvia de meteoros

Desde el 4 de diciembre, la Lluvia de Estrellas Gemínidas viene cautivando a los amantes de la astronomía con un espectacular cielo nocturno iluminado por la ultima lluvia de meteoritos del año.

Según el portal astronómico oficial Star Walk, las Gemínidas son una lluvia de meteoritos muy brillantes, con largas colas y una gran variedad de colores: azul, blanco, amarillo, rojo y verde.

La causa de este fenómeno se debe a que su corriente contiene trazas de metales como sodio y calcio, lo que hace que parezca un efecto de fuegos artificiales debido a su colorida apariencia en el cielo nocturno.

Este 2025 alcanzarán su pico con una Luna menguante en forma de medialuna delgada que favorecerá el cielo nocturno debido a la gran oscuridad que habrá. Aproximadamente más de 100 meteoros se acercan por hora durante 10-12 horas.

Guía para disfrutar en México el máximo esplendor de la lluvia de meteoros

Para observar esta última lluvia de estrellas no necesitas tanto equipo profesional para su contemplación, ya que sólo necesitas una buena planificación que te brinde comodidad para disfrutar de este último espectáculo de una noche estrellada.

Debes considerar alejarte de la ciudad y acudir a algún lugar turístico y seguro donde no haya contaminación lumínica, como lugares boscosos, parques, montañas, entre otros, esto para que puedas disfrutar plenamente de la noche estrellada.

Anticípate a los cambios climáticos y si estás al aire libre utiliza ropa térmica, manta y accesorios abrigadores ya que en las noches y madrugadas la temperatura suele bajar, sobre todo en esta temporada invernal.

Se recomienda que traigas contigo una cómoda silla reclinable, puedes llevar bebidas calientes y algunos snacks para disfrutar con tus amigos, pareja o familia.

También puedes trasladar tu equipo fotográfico o tu celular en caso de que quieras capturar tu experiencia y llevarte un recuerdo, así que trae un trípode para mantener tu cámara o celular estable y seguro. Lentes para cámaras profesionales, entre otros.

Por último, es imprescindible que dispongas de una aplicación astronómica en vuestros teléfonos móviles para seguir e informar aún mejor sobre este evento.

¿Qué días se podrán disfrutar las Gemínidas 2025?

Como se mencionó anteriormente, la lluvia de estrellas Gemínidas está activa desde el 4 de diciembre y finalizará el 17 de diciembre. Sin embargo, su pico será en las primeras horas de la mañana del 13 y 14 de diciembre.

