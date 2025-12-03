Gemínidas 2025: fecha exacta para observar el pico de la lluvia de meteoros más intensa del año

Los eventos astronómicos de diciembre cerrarán el año con fenómenos destacados, y entre ellos sobresale la lluvia de meteoros Gemínidas, considerada la más intensa y colorida del calendario astronómico.

Su pico tendrá lugar durante a mediados del mes, ofreciendo una amplia ventana de observación para aficionados y expertos.

Hora exacta en México y mejores momentos de observación

De acuerdo con el sitio especializado en astronomía Star Walk, el momento del pico variará según la zona horaria donde te encuentres en México:

Zona Pacífico y Noroeste (por ejemplo, Baja California, Sonora, Ciudad Juárez): 01:00 a. m.

Zona Centro (incluye Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida): 02:00 a. m.

Zona Sureste (como Quintana Roo, Yucatán): 03:00 a. m.

Aunque el pico ocurre alrededor de esas horas, las Gemínidas ofrecen una ventana de observación amplia. Se recomienda salir al cielo desde la medianoche del 14 de diciembre, o incluso desde la noche del 13, para aprovechar el ascenso del radiante.

Cualquier momento entre las 0:00 y las 4:00 a. m. puede ofrecer un buen espectáculo, sobre todo en lugares con poca contaminación lumínica.

Consejos para aprovechar al máximo el espectáculo

Para disfrutar plenamente de las Gemínidas 2025, elige un sitio alejado de luces urbanas, como zonas rurales, cerros o playas. La noche del 13 al 14 de diciembre será especialmente favorable, pues la Luna estará en fase menguante, lo que mantendrá el cielo oscuro y permitirá una mejor visibilidad de meteoros.

No necesitas telescopios ni binoculares: tus ojos —una vez adaptados a la oscuridad— serán la mejor herramienta.

Abrígate bien y lleva algo caliente para beber, ya que las madrugadas pueden ser frías. Verás meteoros brillantes y de cola larga, algunos con destellos amarillos, verdes, azules o rojos.

Si deseas maximizar la experiencia, puedes usar una aplicación astronómica (por ejemplo, Sky Tonight) para conocer la posición exacta del radiante en tu localidad. Esto te permitirá saber cuándo está más alto en el cielo: ese será el mejor momento para ver la mayor cantidad de meteoros.

¿Por qué son especiales las Gemínidas?

De acuerdo con National Geographic, a diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que provienen de cometas, las Gemínidas se originan del asteroide 3200 Faetón. Este cuerpo celeste de seis kilómetros de diámetro sigue una órbita alargada similar a la de un cometa, pero sin cola de polvo o gas, lo que lo excluye de esa categoría.

Los meteoros de esta lluvia suelen ser brillantes, con colas largas y una gama diversa de colores que va del blanco al verde, azul, amarillo e incluso rojo. Sus tonalidades se deben a la presencia de metales como sodio y calcio en los fragmentos que se desprenden del asteroide.

Aunque gran parte de los destellos pertenecen a la corriente principal, algunos pueden ser meteoros esporádicos o provenientes de lluvias menores que también ocurren en diciembre.

