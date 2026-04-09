Frutinovelas: el fenómeno viral de TikTok donde frutas viven romances e infidelidades; ¿quiénes son sus personajes?

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En redes sociales como es común que se vuelvan virales retos, bailes, recetas y videos que cuentan historias. Tal es el caso de las “frutinovelas”.

En los últimos días, clips donde aparecen frutas y algunas verduras llorando, coqueteando e incluso siendo infieles han arrasado en la plataforma china y otras redes. Este fenómeno ha dejado a más de uno enganchado, pues muchos aseguran que superan —o al menos igualan— el drama de producciones como La Rosa de Guadalupe. Pero, ¿qué son exactamente las “frutinovelas”? Aquí te lo contamos.

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¿Qué son las frutinovelas?

Las “frutinovelas”, también conocidas como “chismes de frutas”, son videos cortos creados con herramientas de inteligencia artificial que narran historias cargadas de dramatismo. En estas piezas, frutas y verduras humanizadas protagonizan conflictos amorosos, traiciones, rivalidades y giros inesperados, emulando el tono de las telenovelas mexicanas.

@goalempiree

parte 1 #viral #brainrot #sad #frutinovela #sadstory

♬ original sound - Fruti Novelas

Su popularidad radica en la combinación de varios elementos: una duración breve, ritmo ágil y un humor que suele incorporar referencias a polémicas reales, fragmentos de programas de espectáculos y parodias de escándalos recientes en México, como el actual conflicto entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Steff Loaiza.

@fruticasos

𝐀𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚́𝐧̃𝐞𝐧𝐦𝐞 𝐚 𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚. #FrutiNovelas #KimberlyLoaiza #JuanDeDiosPantoja #KeniaOs #Julilop

♬ sonido original - Fruti Casos de la Vida Real

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¿Quiénes son sus personajes?

En las frutinovelas no hay personajes fijos, ya que cada creador inventa su propia historia. Sin embargo, suelen retomar arquetipos clásicos de las telenovelas, representados con frutas.

Entre los más comunes están la fresa o la uva, que suelen ser las protagonistas: bonitas, amables, inocentes y, casi siempre, víctimas de injusticias. Como en cualquier melodrama, buscan el amor verdadero o destacan por ser las más populares.

@casaroli2

Fresita y Narajino Parte 1 porque no se pueden subir más de 10minutos🤓 #foryou #frutinovelas #naranjita🍊🧡 #40k

♬ sonido original - Moncasa1

También aparecen el plátano, la naranja o el mango, quienes encarnan a los galanes. Generalmente son nobles, aunque también suelen verse envueltos en triángulos amorosos o infidelidades.

Por otro lado, la manzana o el limón suelen representar a los villanos: personajes manipuladores, celosos o envidiosos, responsables de generar conflictos o de intentar separar a las parejas.

La sandía o el melón suelen asumir el papel de padres o madres, interviniendo en las relaciones o guardando oscuros secretos familiares.

Finalmente, la cereza suele aparecer como un rival amoroso, pues suelen competir por el amor del protagonista. Son celosos y conflicitivos.

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