Carro alegórico de Dragon Ball sorprende en carnaval de Morelia; video causa furor en TikTok

Este sábado 14 de febrero a las 11:00 horas se llevó a cabo el Carnaval del Torito de Petate 2026 en la avenida Madero del Centro Histórico en la ciudad de Morelia en Michoacán. Este tradicional festival se celebra cada año y forma parte de las actividades previas que se realizan al inicio de la Cuaresma.

Durante el festival se realizan danzas, además de otras actividades culturales y sociales en diferentes comunidades indígenas y municipios cercanos a Morelia, fortaleciendo la convivencia. La danza del Torito de Petate es uno de los espectáculos más esperados por turistas y residentes locales.

En su edición 2026, la creatividad y el entusiasmo se hicieron presentes con distintos toritos elaborados de petate, cartón, papel maché y estructuras metálicas, los cuales se robaron las miradas de los asistentes y usuarios en internet, por fusionar tradición, cultura popular y referencias a la televisión.

El ambiente del tradicional festival se llenó de entusiasmo y celebración, con referencias a la cultura popular. Foto: Facebook (Alfonso Martínez Alcázar)

Carro alegórico de Dragón Ball causa furor en redes

En la plataforma de TikTok, el video de un carrito alegórico en específico se volvió tendencia. Se trata de un carro temático de la popular serie japonesa de 1986 Dragon Ball, creado por el artista Akira Toriyama y producida por Toei Animation.

El torito estaba inspirado en una de las escenas más emblemáticas del anime Dragon Ball Z: el momento cuando el personaje de Yajirobe le corta la cola a Vegeta en su forma de Ozaru, durante la batalla en la Tierra.

Este momento ocurre en el episodio 33, llamado "¡Detén a Vegeta ahora!". Durante la escena, Yajirobe corta la cola del guerrero saiyajin de un solo tajo con su espada, sorprendiéndolo por la espalda mientras éste estaba distraído aplastando a Goku.

De esta forma, distintos videos y fotografías del carro alegórico comenzaron a circular en plataformas como TikTok y Facebook, donde usuarios celebraron el nivel de detalle de las figuras y la originalidad de integrar elementos del anime a una festividad tradicional.

En las imágenes se observa a los asistentes grabando el paso del contingente mientras de fondo la banda de músicos ambientaba la escena interpretando con euforia la característica melodía de la serie. En los costados del torito también se pueden distinguir la cola del dragón Shenlong.

El carro alegórico de Dragon Ball no solo destacó por su diseño bien elaborado, sino por conectar a distintas generaciones. Así, la fiesta moreliana volvió a demostrar que la tradición puede convivir con la cultura pop, convirtiendo un desfile local en un fenómeno viral.

Foto: Especial

Como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar a tan peculiar escena festiva, con bromas y comentarios cargados de humor. Algunos de los comentarios más populares fueron:

"¿Qué pensarán de nosotros en Japón?".

"¿A qué se debe semejante obra de arte?".

"Lugares donde me hubiera gustado estar".

"Date prisa Goku, ya llegó la banda".

"La IA humillada de nuevo".

"¿En qué sitio pasó este merecido homenaje?".

"Igual hay que reconocer que en ningún otro país de Latinoamérica, le tiene tanto cariño a Dragon Ball Z como México".

