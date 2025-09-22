El pasado 19 de septiembre, el periodista Carlos Loret de Mola reveló en su programa en Latinus que Andy López Beltrán, segundo hijo del exmandatario López Obrador, visitó la ciudad de Tokio en Japón para asistir a la inauguración de una propiedad de lujo de Annex, una plataforma de hospedajes de su "íntimo amigo", Diego Jiménez Labora.

Las vacaciones del secretario de Organización de Morena se dieron a conocer el pasado 26 de julio por el periodista Claudio Ochoa, a través de una serie de fotografías en las que se le ve comiendo en el hotel "The Okura Tokyo", uno de los tres mejores de Japón.

Más tarde, el 17 de agosto, el portal de Aristegui Noticias, reveló que durante su estancia de 14 días en la nación oriental, el secretario habría pagado cenas de más de 47 mil pesos, mientras que el costo total del viaje ascendió hasta los 177 mil pesos.

Lee también: Salinas Pliego lanza dardo a Andy López Beltrán tras revelarse negocio de su amigo sobre renta de casas de lujo

Andy López Beltrán se hospedó durante 14 días en el hotel The Okura Tokyo, uno de los más caros de Japón de acuerdo con Aristegui Noticias. Foto: Cuartoscuro y Especial

Aunado a ello, el comediante mexicano Eugenio Derbez, fiel a su humor, se mofó de la situación a través de un sketch en su cuenta de TikTok, titulado "Cuando los Derbez andan en Japón", en el que hace referencia a la facturas develadas de las presuntas "vacaciones" de Andy en el continente asiático.

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

En el video, el actor recibe un ticket de cobro y se asombra al ver la cantidad, enfatizando en que debe haber un error, por lo que decide marcarle a su hijo José Eduardo Derbez: "Oye hijo... me están cobrando de tu cuenta, o sea, de tu cuarto, una cena de 374 mil yenes, que son como 47 mil y pico de pesos. Ha de ser un error, ¿verdad?".

Ante el reclamo de su padre, José niega el error y para excusarse le dice a su padre que "ha tenido extenuantes jornadas de trabajo", haciendo alusión a las palabras del segundo hijo del expresidente. "¿Cuáles extenuantes jornadas de trabajo? Si andas de vacaciones paseando", refutó Eugenio.

Desde su cama y con un tono flojo, Eduardo solo respondió: "Pasear también cansa, ir de compras también cansa", para luego colgar. Finalmente, rendido y desconcertado, Eugenio se acerca a la recepcionista para preguntarle por la cuenta total, quien le revela la exorbitante cantidad de 177 mil pesos.

Lee también: “Mis adversarios mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; Andy López Beltrán responde a escándalo 10 días después

En respuesta, los usuarios comentaron con humor la publicación, explicando entre risas el contexto a aquellos que no entendieron la referencia.

*Con información de Nataly Romero y Erick Moctezuma

También te interesará:

Santos Bravos: ¿cómo asistir al debut de la banda en el Auditorio Nacional?

Adrián Marcelo se lanza contra Conan O'Brien tras apoyar a Jimmy Kimmel: "tus prioridades están equivocadas"

“Gabrielle”: ¿qué diferencia hay entre una depresión tropical y una tormenta tropical?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr