Salinas Pliego lanza dardo a Andy López Beltrán tras revelarse negocio de su amigo sobre renta de casas de lujo

El pasado 19 de septiembre, el periodista Carlos Loret de Mola reveló en su programa de Latinus que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, visitó Tokio para asistir a la inauguración de una propiedad de lujo de Annex, una plataforma de hospedajes propiedad de su amigo, Diego Jiménez Labora.

Las vacaciones del hijo del exmandatario se dieron a conocer luego de que a finales de julio el periodista, Claudio Ochoa, revelara fotos de Andy López Beltrán y el diputado morenista, Daniel Asaf, desayunando en el lujoso hotel Okura de la capital japonesa. Dicho viaje también coincide con las fechas de la inauguración de la propiedad.

El reportaje de Latinus reveló que Diego Jiménez Labora es "intimo amigo" del Secretario de Organización de Morena y es parte de la red de corrupción denominada "El Clan", conformada por primos y amigos de Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente morenista.

Fotos de Andy López Beltrán y el diputado, Daniel Asaf, en el bufet del hotel Okura de Tokio (26/07/2025). Foto: X @ClaudioOchoaH

De acuerdo con la información del medio, la empresa Annex también es la encargada de las reservaciones en 9 propiedades de lujo en Ciudad de México; Venice Beach, California; Seattle, Washington y desde julio, en Tokio, Japón.

Salinas Pliego reacciona al negocio de casas de lujo de Andy López Beltrán y "El Clan"

A través de redes sociales, el fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, reaccionó a la información revelada en el reportaje respecto al negocio de renta de casas de lujo en el que está involucrado el hijo del expresidente y sus amigos de "El Clan".

En una publicación de X -antes Twitter-, Salinas Pliego compartió el reportaje de Latinus, acompañado de un comentario que se entiende como una "indirecta" a la cadena de corrupción en los negocios de los hijos del expresidente.

"El 'Andy' — Salió bueno p’al negocio !! Y además, protegido por El 'Tony' que despacha en el SAT — ¡¡¡Que muchachos tan listos !!!", se lee en la publicación del presidente de TV Azteca.

Publicación en X de Salinas Pliego respecto al negocio de renta de casas de lujo de Andy López Beltrán y miembros de "El Clan". Foto: X

En su reacción el empresario menciona a "El Tony", haciendo referencia a Antonio Martínez Dagnino, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a quien también se le ha asociado como miembro del círculo cercano de los hijos de López Obrador y como amigo de Gonzalo López Beltrán.

