Adela Micha y El Temach protagonizan intenso debate sobre las mujeres; así se vivió la entrevista

Como parte del programa, “La Saga”, Adela Micha debatió con el creador de contenido Luis Castillejo, mejor conocido como “El Temach”, personaje que con frecuencia enciende la polémica en la red al crear contenido relacionado a dar consejos a los hombres sobre cómo deben relacionarse con las mujeres, haciendo difusión a comentarios que, según cibernautas son machistas y misóginos.

La conversación que levantó fuerte ámpula entre los internautas por todos los temas que fueron expuestos, inició desde un punto histórico de la lucha de las mujeres, la comunicadora expuso algunos datos sobre feminismo, a lo que “El Temach”, aseguró que el movimiento se ha ‘desvirtuado’ con el paso de los años: “Ahora me suena a un movimiento que busca la superioridad femenina por encima de los hombres”, aseguró.

Adela Micha y El Temach protagonizan intenso debate sobre las mujeres

Al aludir que los ideales de la lucha feminista le parecían obsoletos en la actualidad, la comunicadora preguntó: “¿Has caído en la cuenta, que hasta el día de hoy mueren víctimas de feminicidio, no mueren, son asesinadas 10 mujeres al día?”, a lo que "El Temach" replicó: “¿Tú crees que esa lucha ayuda a evitar los feminicidios… y por qué siguen creciendo las tazas d feminicidios?.

Micha mencionó que probablemente discursos como los que retoma en sus videos alientan la violencia de género y el youtuber mencionó: “pero yo no estaba antes… al contrario, discursos como el mio generan un espacio seguro para los hombres de expresar sus emociones, generan comunidad y rompen con la idea de que las mujeres son un objeto”.

Analizando temas como el acoso, la educación emocional, la seducción, se discutió sobre las facultades y la autoridad que posee “El Temach” para dar asesoría emocional a los hombres. Él argumentó que fue la gente quien lo puso en el lugar en el que está y que son sus seguidores quienes le piden consejos.

En cuanto a la fuerza de trabajo femenina y que la mayoría lo hace por necesidad, el influencer mencionó: “Trabajar no es algo empoderante, perseguir tus sueños es empoderante. Trabajar en una empresa que te oprime, te utiliza, en un lugar donde te explotan”.

La hipersexualización y los roles de género fueron tópicos que encendieron la polémica entre ambos, donde cada uno expuso ejemplos de la manera en que repercuten en la sociedad, tanto a hombres como a mujeres.

Regresando al tema del feminicidio y el instinto protector de los hombres “El Temach” enfatizó: “El mundo ideal que yo me imagino es que la tribu encuentre a esa cab…, que la tribu lo castigue (se que no está bien, por eso no soy político) pero creo que es responsabilidad de los hombres, cuidar a los otros hombres yo sí creo que como hombres debemos decir aunque sea mi hermano, aunque sea mi tío, sea quien sea es parte de la tribu: ‘ese cab… se pasó de lanza con una mujer y todos lo vamos a ver’ ".

Desde una perspectiva cultural y política se explicó el nuevo modo por el optan algunos hombres, de relacionarse con la IA por el ‘miedo’ que actualmente le tienen los hombres jóvenes a las mujeres supuestamente por las denuncias falsas que puede haber y señaló: “De mi generación para abajo, crecimos escuchando que todos los hombres son violadores en potencia, que son peligrosos. Hay muchos hombres que en su afán de proteger a las mujeres dicen ‘yo soy malo’, mejor aquí solito con mi celular me relaciono con la Inteligencia Artificial”.

Tras este análisis, a manera de introspección, Adela Micha le preguntó: “No corres el riesgo de estar sembrando odio, en vez de construir una sociedad más igualitaria y equitativa. El odio de los hombres hacia las mujeres?”. El creador de contenido reveló que no entiende cómo sus mensajes son interpretados como misóginos, ya que él no odia a las mujeres, él construye a los hombre “A mi no me interesa generar odio, al contrario, a mí me interesa generar amor”.

