La popular serie original de Netflix, protagonizada por Lily Collins, Lucas Bravo y Ashley Park, Emily in Paris, estrenará pronto su quinta temporada.

Lanzada por primera vez en octubre del 2020, esta serie se ha ganado el corazón de millones de fans alrededor del mundo, por su trama ligera y entretenida, sus emblemáticos escenarios en la capital francesa, y su destacado sentido de la moda y el estilo.

Por ello, el mes de diciembre se ha posicionado como uno de los más importantes para Netflix, con esperadas series llegando a la plataforma a lo largo de estas semanas, como la segunda parte de la quinta temporada de Stranger Things y su capítulo final, o el estreno de Emily en París 5.

¿Cuántos días faltan para el estreno de Emily en París 5?

Desde el anuncio de su renovación para una quinta temporada, los seguidores de la producción han esperado con ansias los nuevos capítulos, que darán continuación a la historia de Emily, ahora desde la capital italiana.

Luego de lo que pareció un año muy largo, la espera ha llegado a su fin, y la cuenta regresiva comienza, pues a partir de este 8 de diciembre faltán únicamente 10 días para el gran estreno de la quinta temporada de Emily in Paris.

Todos los capítulos de esta entrega llegarán a la pantalla chica en la plataforma el próximo jueves 18 de diciembre, dándote la oportunidad para hacer un maratón.

