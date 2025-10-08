El truco infalible con café para alejar a las cucarachas y hormigas de tu cocina

Las cucarachas y hormigas suelen aumentar con los climas cálidos, la mayoría de veces además de ser molestos, también pueden traer bacterias e incluso formar colonias si las dejamos acomodar.

Es por eso que te mostramos un truco bastante eficiente, lo mejor es que podrás hacerlo con materiales que tienes en casa y usas día a día.

El truco infalible para alejar cucarachas y hormigas de tu hogar

Para el primer truco sólo necesitarás café con jabón, la cuenta de instagram “todoquimicosytodoenvases”, explicó una manera efectiva para alejar a estos insectos de la cocina.

Solo necesitas una toalla de cocina. Primero, coloca una cucharada de café y luego una cucharada de jabón líquido para loza. Después, limpia la mesa con esta mezcla. Este truco no solo ayuda a mantener la superficie limpia, sino que también evita que los insectos se sientan atraídos por migajas o restos de comida.

El segundo truco consiste en combinar café con laurel para ahuyentar a las hormigas. Para prepararlo, coloca en un trozo de papel aluminio una mezcla de café molido, una hoja de laurel troceada, una cucharada de pimienta en polvo y un puñado de clavos de olor. Luego, dobla el papel aluminio para cerrar bien la mezcla y hazle algunos agujeros con un palillo. Esta preparación desprenderá un aroma que actúa como repelente natural para las hormigas.

Tienes que dejar varias mezclas en los lugares donde más se concentran los insectos, como en la cocina, armarios, bordes de ventanas, puertas y detrás del refrigerador.

¿Por qué aparecen hormigas y cucharas en la casa?

La presencia de estos invitados es más común de lo que piensas, aunque tengas tu hogar lo más limpio posibles siempre aparecerán, los insectos buscan un lugar con alimentación y humedad para formar nidos, sin embargo, debes de mantener un aseo constante y guardar los alimentos correctamente hermético, sellar grietas y rendijas por donde puedan ingresar.

Olores naturales que repelen cucarachas. Fuente: Freepik.

