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Cuando el descanso no es suficiente, las ojeras son uno de los problemas estéticos más comunes del rostro y pueden aparecer por diversos factores, como la falta de sueño, el estrés, la deshidratación, el envejecimiento o incluso la genética.
Aunque existen tratamientos dermatológicos y productos cosméticos para disminuirlas, también hay efectivos remedios naturales para eliminar las ojeras, que resultan menos costosos y pueden mejorar el aspecto de la piel de forma inmediata.
Si buscas una alternativa sencilla y económica, a continuación te decimos cómo hacer una mezcla casera que puede convertirse en un gran aliado para complementar tu rutina de cuidado facial.
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El remedio natural que ayuda a disminuir las ojeras
Las ojeras se producen cuando la piel debajo de los ojos se oscurece o luce hundida. Cabe mencionar que esta zona del rostro es una de las más delicadas y delgadas, por lo que cualquier cambio en la circulación sanguínea o en la pigmentación se hace más evidente.
En ese sentido, uno de los remedios naturales más populares consiste en combinar pepino y gel de aloe vera, dos ingredientes conocidos por sus propiedades refrescantes e hidratantes.
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Ingredientes:
- Medio pepino frío.
- Una cucharada de gel de aloe vera 100 % natural.
Preparación:
Lava y pela el pepino, licúa junto con el gel de aloe vera hasta obtener una mezcla homogénea y coloca la preparación en el refrigerador durante 20 minutos.
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Para aplicar debes tener el rostro limpio, posteriormente coloca una pequeña cantidad de la mezcla debajo de los ojos utilizando la yema de los dedos y realiza movimientos suaves, sin frotar la piel.
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Deja actuar durante 15 o 20 minutos y enjuaga con agua fría. Puedes repetir este procedimiento dos o tres veces por semana como parte de tu rutina de cuidado facial.
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Recuerda que este remedio puede aportar una sensación de frescura e hidratación, sus resultados pueden variar según cada persona y no sustituye tratamientos médicos o dermatológicos.
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