El Buen Fin 2025: la mejor oferta de memes para reír sin pagar mucho del 13 al 17 de noviembre

El Buen Fin 2025 no solo ha encendido los motores del consumo en tiendas y plataformas digitales, sino también la creatividad de los internautas.

Tras la llegada de las ofertas, que durarán del 13 al 17 de noviembre—, las redes sociales se llenaron de memes que reflejan la emoción, la ironía y la frustración de quienes no pueden resistirse a una buena oferta.

Entre risas, sarcasmo y humor cotidiano, los usuarios transforman este evento comercial en un fenómeno cultural que combina consumo y entretenimiento.

Desde chistes sobre las compras impulsivas hasta parodias de las ofertas más esperadas, el Buen Fin se ha convertido en un espectáculo de risas y creatividad digital. Foto: X

Lee también: Buen Fin 2025: ¿a qué hora comienzan las ofertas en Liverpool, Sears y otras tiendas?

Los mejores memes para reír este fin de semana

Plataformas como X, TikTok e Instagram se llenaron de publicaciones humorísticas donde los internautas se ríen de sí mismos por comprar productos que no necesitaban, o por temer que “ya no vuelvan a estar en oferta”.

Foto: Captura de pantalla en X

Fotos: X

Foto: X

Lee también: Buen Fin 2025: estas tiendas en línea ya tienen descuentos, cupones y meses sin intereses

También hay quienes ironizan sobre el escepticismo hacia las ofertas, señalando que algunas tiendas “suben los precios antes de bajarlos”, un comentario recurrente entre usuarios que observan el Buen Fin con ojo crítico.

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

La conversación digital se divide en dos bandos: quienes disfrutan aprovechar los descuentos y quienes ven el evento como una estrategia de marketing exagerada. Mientras unos comparten fotos de sus adquisiciones con orgullo, otros publican memes asegurando que no comprarán nada.

Foto: X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

También te interesará:

Ana Karen Sotero: de regañar a los diputados en el Senado a convocar a una marcha pacífica centennial

Jóvenes convocan a marcha pacífica en CDMX con banderas de One Piece

Entre el miedo y la denuncia: las advertencias que anticiparon el final de Carlos Manzo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr