Edith, víctima de Fofo Márquez, reaparece y comparte secuelas tras golpiza: “me cuesta respirar“

El pasado 22 de febrero de 2024, el influencer "Fofo" Márquez se convirtió en tendencia luego de ser detenido por agredir a Edith Márquez y provocar caos vial en Naucalpan, Estado de México.

"Fofo" Márquez, influencer que pasará 17 años tras ser encontrado culpable por tentativa de feminicidio. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Ante ello, recibió una condena de 17 años y 6 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa, sentencia ratificada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Estado de México, con sede en Tlalnepantla.

Durante una entrevista en “Venga la alegría”, la mujer contó cómo ha sido el proceso de recuperación tras 41 días de la agresión. Foto: X

Víctima de "Fofo" Márquez reaparece y revela las consecuencias de la agresión

Después de varios meses sin declarar públicamente, Edith reapareció en una entrevista con Gerardo Escareño, creador del canal “Vaya, Vaya”, donde compartió cómo el ataque cambió su vida y su salud.

La mujer explicó que, pese al tiempo transcurrido y a la atención médica que ha recibido, aún enfrenta secuelas físicas. Señaló que su respiración sigue afectada, además de presentar inflamación en distintos órganos y complicaciones relacionadas con implantes.

También denunció que hasta ahora no ha recibido reparación del daño, a pesar de que fue parte del acuerdo inicial.

“Cuando me agito, todavía me cuesta trabajo respirar(…) no he recibido nada porque el proceso no ha concluido. Él apeló buscando que el delito se reclasificara como lesiones, intentando reducir la pena”, relató.

Lee también: "Fofo" Márquez tras las rejas: Confirman 17 años de cárcel por intento de feminicidio

Además comentó que todos los gastos médicos, terapias, medicamentos y consultas han salido de su propio bolsillo.

“Todo lo he pagado yo: doctores, medicamentos, psicólogo(…) No he recibido ni un peso”, afirmó.

También, explicó que continúa bajo medidas de protección, vigentes desde la agresión.

Lee también: Exintegrante de Acapulco Shore revela que Fofo Márquez sacó un arma de fuego en una fiesta; "terminó pegándole a gente de producción"

¿Perdonar a Fofo Márquez? Edith responde

Sobre la posibilidad de otorgar el perdón, Edith fue clara: no es algo que pueda ofrecer en este momento. Señaló que durante todo el juicio, el influencer no mostró arrepentimiento genuino.

“Es difícil hablar de perdón. Si a él no le nace pedirlo, ¿cómo se espera que yo lo dé? No es fácil, es duro y complejo”, expresó.

La víctima reiteró que su proceso sigue en curso y que aún lucha por recuperarse física y emocionalmente del ataque.

También te interesará:

Modalidad 40 en 2026: impacto y nuevos requisitos para trabajadores de la Ley 73

Crocs lanza modelo inspirado en Xbox: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

¿Habrá clases mañana, 28 de noviembre? Esto dice la SE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv