¿Dónde se ubica el módulo para resguardar perritos peregrinos en la Basílica de Guadalupe?

Cada año un mar de perritos son abandonados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe tras las celebraciones del 12 de de diciembre para la Virgen.

Ya sea que acompañaban a sus familias desde el inicio de su trayecto o que se unieron a algún grupo en busca de comida, calor o cariño; los perritos peregrinos son los olvidados de esta festividad, pues cuando sus dueños regresan a sus localidades en auto o algún otro transporte, cientos de ellos son dejados atrás en la capital del país.

Frecuentemente, los lomitos que llegan a la Basílica presentan signos de deshidratación, desnutrición y agotamiento extremo.

Decenas de perritos que llegan con las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, son abandonados cada año. (Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL)

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado por segundo año consecutivo el "Operativo Perro Peregrino", que busca proteger a los lomitos que se encuentran en situaciones de riesgo o abandono a causa del movimiento guadalupano.

En este operativo participan de manera conjunta:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX.

La Agencia de Atención Animal (Agatan) de la CDMX.

Y una variedad de voluntarios y asociaciones civiles.

❤️En GAM también cuidamos a los perritos peregrinos



En este Operativo Basílica 2025, nuestra prioridad también es el bienestar de los lomitos que acompañan el camino de los peregrinos.#OperativoBasílica2025 #GAM #PerritosPeregrinos #CuidamosDeTodos pic.twitter.com/OlXG4gkgub — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) December 12, 2025

¿Dónde está el módulo de reguardo para perritos peregrinos en la GAM?

A parte de las estaciones de rehidratación, alimentación y atención veterinaria que se despliegan durante estas festividades, para asegurar la protección y el cuidado de los perritos peregrinos olvidados en el Cerro del Tepeyac, se ha habilitado un módulo de resguardo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las autoridades de la demarcación, el módulo para resguardar a lomitos peregrinos durante las celebraciones en la Basílica de Guadalupe se ubica en:

Fray Juan de Zumárraga, a la altura de la Plaza Comercial “La Morenita”

Foto: GAM

Según la información más reciente de la alcaldía, hasta el momento se ha resguardado en dicho módulo a 16 perritos peregrinos. Sin embargo, el operativo se mantendrá activo hasta el próximo sábado 13 de diciembre.

¿Cómo puedo ayudar a los perritos peregrinos?

La Agatan informó que la ciudadanía puede sumarse apoyando esta causa de alguna de las siguientes maneras:

Reportando casos de abandono o de perritos peregrinos que requieran atención veterinaria.

Ofreciendo hogares temporales.

Acompañando en las rutas de madrugada.

Donando alimentos para su atención nocturna y posterior cuidado.

Apoyando en el traslado de los animales a espacios resguardados.

Colaborando en la promoción para encontrar familias definitivas.

Ayudando con el paseo de los perritos mientras permanecen en resguardo.

Este 12 de diciembre ya se han reportado los primeros casos de perritos peregrinos abandonados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Foto: AGATAN

