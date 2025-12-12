Día de la Virgen de Guadalupe: así puedes proteger a tu perrito contra la pirotecnia este 12 de diciembre

Cada año, las celebraciones que giran alrededor del 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe en México, traen consigo festividades llenas de luz, música y, en muchos lugares, el uso extendido de pirotecnia.

Aunque para muchas personas estos estallidos forman parte de la tradición, para las mascotas pueden convertirse en una experiencia profundamente estresante y peligrosa. Perros y gatos reaccionan con ansiedad, miedo e incluso pueden sufrir daños físicos al intentar escapar del ruido.

Esto se debe a que el oído de los animales es mucho más sensible que el humano, por lo que cada estallido puede resultarles abrumador.

Por ello, aquí te dejamos algunas recomendaciones que puedes seguir para proteger a tu perrito o gato del estrés que puede causarle la pirotecnia en esta fecha festiva.

La pirotecnia característica de la temporada festiva puede causar mucho temor en tu perro o gato. Fuente: Pixabay

¿Cómo proteger a tu perro o gato de la pirotecnia?

La pirotecnia suele causar episodios de ansiedad, temblores, desorientación, shock, entre otras reacciones en perros y gatos. De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas medidas que pueden ayudarte a calmar a tu mascota durante estas fechas festivas:

Mantener la calma

Aunque para ti parezca lógico acercarte a tu mascota para intentar brindarle apoyo, esto puede provocar que el miedo se arraigue aún más en ella o él.

La mejor manera de hacerle saber que todo está bien y que no hay de qué tener miedo, es manteniendo la calma tu misma/o. Esto se debe a que los animales son bastante empáticos, por lo que identifican bien las sensaciones y emociones humanas.

Los fuertes sonidos de la pirotecnia suelen poner en estado de alerta a perros y gatos, provocando que pasen por prolongados episodios de nervios, asniedad y estrés. Foto: Canva

Método Tellington Ttouch

El método Tellington Ttouch consiste en vendar zonas específicas del cuerpo de tu mascota y aplicar toques circulares suaves para generar relajación.

Las vendas dan a tu lomito o michi una sensación de protección; es recomendable aprender la técnica con anticipación a través de tutoriales. Este método busca que el animal se adapte a estímulos estresantes de su alrededor.

Acondiciona tu hogar

Con la intención de reducir la exposición a ruidos y luces de la pirotecnia, acondiciona tu hogar para tu mascota.

Puedes crear un espacio seguro usando su cama, una caja y mantas, a manera que se sienta cómodo y protegido.

Mantén a tu mascota acompañada para disminuir su angustia; tu presencia le da seguridad. También puedes usar premios, pero únicamente dalos para reforzar la calma, nunca cuando muestre miedo.

En el caso de gatos, puedes coloca una caja de cartón para que se escondan y se sientan protegidos. Foto: Pixabay

Si tienes un perro:

Jueguen y realicen actividad física antes de los fuegos artificiales para reducir estrés.

Dale snacks o juguetes para morder; en casos graves, consulta al veterinario para valorar medicación.

Si debe quedarse solo, no lo amarres ni lo encierres en espacios pequeños; déjalo en un lugar tranquilo y familiar.

La música suave puede ayudar a tranquilizarlo.

Si tienes un gato:

Ofrece una caja con cobija y poca luz como refugio seguro, aunque no lo fuerces si no le gusta.

Considera catnip, hormonas o feromonas felinas para reducir el miedo, previa consulta veterinaria.

Si se queda solo, cierra bien puertas y ventanas para evitar escapes por estrés o desorientación.

