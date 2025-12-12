Maratón Guadalupe-Reyes arranca con la mejor ola de memes este 12 de diciembre

La llegada de diciembre significa que la temporada festiva ha comenzado para millones de personas alrededor del mundo.

Esta época marcada por luces, tradiciones, tiempo con familia y/o amigos y celebraciones, se caracteriza por el olor a ponche, los adornos hechos con Nochebuenas y las coloridas piñatas que pintan las calles a través de todo el territorio nacional.

Este viernes, en México ha dado inicio el famoso Maratón Guadalupe-Reyes, una tradicional expresión popular mexicana que hace referencia al periodo festivo que inicia el 12 de diciembre, con la celebración a la Virgen de Guadalupe, y que concluye el 6 de enero, con el Día de Reyes.

Lee también Maratón Guadalupe-Reyes 2025: ¿qué es y cómo surgió esta tradición mexicana?

Maratón Guadalupe - Reyes. Foto: Archivo / El Universal

Usuarios arrancan el Maratón Guadalupe-Reyes con una ola de memes en redes sociales

Este viernes 12 de diciembre cientos de usuarios han bombardeado las redes sociales con memes e imágenes que celebran de la mejor manera el inicio del popular Maratón Guadalupe-Reyes.

Con humor y creatividad, las y los internautas dan inicio a esta época, que estará marcada por fecha tras fecha de fiestas, reuniones y celebraciones.

Memes para dar la bienvenida al Maratón Guadalupe-Reyes. Foto: X

Algunos usuarios le dieron un giro cómico a la celebración de la Virgen de Guadalupe.

Memes para dar la bienvenida al Maratón Guadalupe-Reyes. Foto: X

Otros destacaron el hecho de que durante estas fechas es común ingerir más bebidas alcohólicas de lo normal.

Memes para dar la bienvenida al Maratón Guadalupe-Reyes. Foto: X

Lee también ¿Qué son los perritos peregrinos y por qué son tendencia este 12 de diciembre?

Ya que el Guadalupe-Reyes inicia con la celebración de la Virgen de Guadalupe, algunos usuarios destacaron que se le cantan las mañanitas a las 12 de la noche exactamente.

Memes para dar la bienvenida al Maratón Guadalupe-Reyes. Foto: X

Otros usuarios hicieron burla a la tendencia actual de realizar diversas actividades en una posada.

Memes para dar la bienvenida al Maratón Guadalupe-Reyes. Foto: X

También te interesará:

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu