Maratón Guadalupe-Reyes arranca con la mejor ola de memes este 12 de diciembre

La llegada de diciembre significa que la temporada festiva ha comenzado para millones de personas alrededor del mundo.
Esta época marcada por luces, tradiciones, tiempo con familia y/o amigos y celebraciones, se caracteriza por el olor a ponche, los adornos hechos con Nochebuenas y las coloridas piñatas que pintan las calles a través de todo el territorio nacional.
Este viernes, en México ha dado inicio el famoso Maratón Guadalupe-Reyes, una tradicional expresión popular mexicana que hace referencia al periodo festivo que inicia el 12 de diciembre, con la celebración a la Virgen de Guadalupe, y que concluye el 6 de enero, con el Día de Reyes.
Usuarios arrancan el Maratón Guadalupe-Reyes con una ola de memes en redes sociales
Este viernes 12 de diciembre cientos de usuarios han bombardeado las redes sociales con memes e imágenes que celebran de la mejor manera el inicio del popular Maratón Guadalupe-Reyes.
Con humor y creatividad, las y los internautas dan inicio a esta época, que estará marcada por fecha tras fecha de fiestas, reuniones y celebraciones.
Algunos usuarios le dieron un giro cómico a la celebración de la Virgen de Guadalupe.
Otros destacaron el hecho de que durante estas fechas es común ingerir más bebidas alcohólicas de lo normal.
Ya que el Guadalupe-Reyes inicia con la celebración de la Virgen de Guadalupe, algunos usuarios destacaron que se le cantan las mañanitas a las 12 de la noche exactamente.
Otros usuarios hicieron burla a la tendencia actual de realizar diversas actividades en una posada.
