Declaración Anual: ¿cómo utilizar el simulador SAT?; sigue el paso a paso

Con el comienzo del periodo para presentar la Declaración Anual, el pasado lunes 2 de marzo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó su simulador para que los contribuyentes puedan revisar con anticipación cómo se verá su declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Esta herramienta de apoyo facilita a los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal, al permitir la verificación de información precargada, detectar posibles errores y preparar la documentación antes de realizar el envío oficial el próximo mes de abril.

Con nuevas actualizaciones y mejoras, el simulador está dirigido principalmente a personas físicas y funciona como una vista previa de la declaración anual, por lo que no permite enviarla, pero sí revisar ingresos, devoluciones, descuentos, deducciones y retenciones registradas ante el SAT.

Lee también: Cámaras captan brutal intento de asfixia contra una mujer en su casa; el video se viraliza en redes

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Para qué sirve el simulador del SAT?

De acuerdo con la institución federal, el aplicativo permite a los contribuyentes:

Revisar los ingresos reportados por empleadores o clientes.

por empleadores o clientes. Verificar deducciones personales y autorizadas como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios.

como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios. Comprobar retenciones de impuestos realizadas durante el año, además de devoluciones, descuentos, bonificaciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores.

realizadas durante el año, además de devoluciones, descuentos, bonificaciones, pagos provisionales y definitivos, así como anteriores. Detectar inconsistencias antes de presentar la declaración oficial.

De esta forma, los usuarios pueden anticipar si tendrán saldo a favor, saldo en contra o si la declaración quedará en ceros.

Lee también: Cómo la industria de la moda puede reducir el desperdicio de agua y su huella hídrica

Foto: Archivo

Paso a paso: ¿cómo usar el simulador de la Declaración Anual?

Para acceder a esta herramienta, el SAT recomienda seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresa al portal digital del SAT: www.sat.gob.mx

Paso 2: Dentro del portal, da clic en "Ir al simulador".

Paso 3: Inicia sesión, para ello debes ingresar con tu RFC y contraseña o con tu e.firma portable , luego ingresa el captcha y da clic en "Enviar".

y o con tu , luego ingresa el captcha y da clic en "Enviar". Paso 4: Selecciona la opción "Presentar declaración" y revisa los datos precargados del contribuyente, así como el régimen fiscal.

y revisa los datos precargados del contribuyente, así como el régimen fiscal. Paso 5: Revisa los datos previos y la información precargada que te muestra el simulador, luego llena todos los campos del formulario.

y la que te muestra el simulador, luego llena todos los campos del formulario. Paso 5: Verifica posibles inconsistencias , si detectas errores, puedes contactar a tu empleador o revisar tus facturas para corregirlas antes de abril.

, si detectas errores, puedes contactar a tu empleador o para corregirlas antes de abril. Paso 6: Guarda la información para preparar tu declaración; aunque el simulador no permite enviar la declaración, sí ayuda a tener todo listo para cuando el sistema oficial se habilite.

¿Cuándo se presenta la Declaración Anual 2025?

Finalmente, cabe señalar que las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual durante del miércoles 1 al jueves 30 de abril de 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos en 2025.

El SAT recomienda utilizar el simulador con anticipación para evitar contratiempos, especialmente en casos donde existan múltiples fuentes de ingreso, deducciones personales o posibles saldos a favor.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm