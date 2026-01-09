De Spotify a Walmart: las empresas que han sufrido intentos de boicot por el ICE

En los últimos meses, múltiples usuarios de internet, principalmente pertenecientes a comunidades latinas, han hecho el llamado a dejar de consumir determinados productos o servicios, con el fin de apoyar a la comunidad latina migrante en el norte del continente.

Tras una nueva ola de redadas antiinmigrantes en junio de 2025, varias empresas enfrentaron intentos de boicot y oposición pública por su presunta colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Los motivos incluyen publicidad de reclutamiento, contratos gubernamentales y la presunta falta de protección a los clientes migrantes.

Estos llamados realizados por organizaciones civiles, colectivos migrantes y activistas de derechos humanos, han puesto una gran presión sobre distintas empresas, quienes son acusadas por beneficiarse indirectamente de las políticas migratorias implementadas por el ICE.

Lee también: Contingencia ambiental en CDMX: ¿cómo proteger tu salud de la mala calidad del aire?

Un hombre es detenido por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) de EU y otros agentes federales en Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Spotify: una convocatoria a la guerra

El caso más reciente es el de la plataforma de música streaming Spotify, a finales de 2025. La aplicación enfrentó un boicot generalizado de usuarios, debido a su supuesta participación como canal de legitimación de políticas migratorias por la inclusión de anuncios institucionales y de reclutamiento del ICE en su plataforma.

Una de las personalidades que se pronunció en su contra fue Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación mexicana Café Tacvba, quien realizó una solicitud para que su música sea retirada de la plataforma por diversas razones contrarias a su ética personal y profesional, incluyendo entre los motivos la publicidad del ICE.

Los anuncios transmitidos por la aplicación formaban parte de una amplia campaña gubernamental y ofrecían bonos anuales e incentivos monetarios para nuevos oficiales de deportación. Ante la presión y el escrutinio público, Spotify confirmó recientemente que los anuncios dejaron de transmitirse y que no representaban una violación a sus normas.

Lee también: Explosión en Paseos de Taxqueña: ¿cómo detectar una fuga de gas? Sigue estas recomendaciones

Trabajadores migrantes que se encontraban frente a una tienda Home Depot en Wilshire Blvd. fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que usaban un camión Penske como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el 6 de agosto de 2025. Foto: AFP

Walmart, Home Depot y Mc Donald's: cómplices indirectos

En agosto de 2025, diversos grupos de activistas de la ciudad de Los Ángeles hicieron un llamado a un boicot de 24 horas contra algunas cadenas de supermercados, tiendas de autoservicio y restaurantes de comida rápida, tras calificarse como cómplices indirectos de las deportaciones masivas llevadas a cabo por órdenes del presidente Donald Trump.

A pesar de que estas empresas han negado un vínculo formal con estas políticas, fueron señaladas por presuntamente "permitir operativos del ICE en sus instalaciones", luego de varios incidentes de detenciones en sus estacionamientos. Estos boicots locales se difundieron ampliamente a través de plataformas digitales, invitando a más personas a sumarse en otras partes del mundo y utilizando el poder del consumo como herramienta política.

Amazon y plataformas de tecnología: la fabricación de apoyo

Finalmente, diversas empresas tecnológicas y de datos también han sido señaladas por proveer infraestructura digital, servicios en la nube o software que podría ser utilizado por el ICE para el manejo de bases de datos, reconocimiento, vigilancia o logística operativa, calificadas a menudo como "la columna vertebral digital" para las operaciones de la agencia.

Los negocios de computación en la nube de Amazon y Microsoft podrían enfrentar un escrutinio más estricto por parte de los reguladores de la Unión Europea. Foto: especial

La compañía de Amazon, a través de Amazon Web Services (AWS), Google y Microsoft fueron mencionadas en campañas activistas, quienes exigen el fin de contratos con agencias migratorias que faciliten la vigilancia, el rastreo, la detención y la deportación de personas. En colaboración con la causa, cientos de empleados de las empresas pidieron terminar con estos contratos millonarios, expresando su indignación.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm