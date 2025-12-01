Más Información

Vacaciones de invierno 2025: ¿cuándo inician y cuánto durarán? Esto dice la SEP

Vacaciones de invierno 2025: ¿cuándo inician y cuánto durarán? Esto dice la SEP

Cyber Monday 2025: qué es, a qué hora empieza y cómo aprovecharlo para comprar de forma inteligente

Cyber Monday 2025: qué es, a qué hora empieza y cómo aprovecharlo para comprar de forma inteligente

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Lis Vega

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Lis Vega

"The Vet Business Forum", el evento de Royal Canin que busca impulsar la salud y el bienestar animal

"The Vet Business Forum", el evento de Royal Canin que busca impulsar la salud y el bienestar animal

3 trucos caseros para cubrir las canas sin tintes ni químicos

3 trucos caseros para cubrir las canas sin tintes ni químicos

El vuelve este 1 de diciembre como una de las jornadas de compras en línea más relevantes del año.

Lo que comenzó en Estados Unidos en 2005 como una táctica para potenciar el comercio electrónico, hoy es un fenómeno global que también mueve miles de consumidores en México.

El Cyber Monday, el primer lunes después de la festividad de Acción de Gracias, se trata de una jornada en la que las tiendas "online" ofrecen grandes descuentos. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
El Cyber Monday, el primer lunes después de la festividad de Acción de Gracias, se trata de una jornada en la que las tiendas "online" ofrecen grandes descuentos. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

A lo largo del día, las principales tiendas en línea habilitan rebajas, descuentos, ofertas en tecnología, moda, electrodomésticos, videojuegos, productos para el hogar y más. Además, varias plataformas añaden incentivos como envíos gratis, meses sin intereses o cupones digitales.

Lee también:

¿A qué hora inicia el Cyber Monday 2025?

El evento arranca oficialmente a las 00:00 horas y concluye a las 23:59, ofreciendo 24 horas de ofertas. Algunos comercios pueden extender o adelantar sus promociones.

Recomendaciones para evitar estafas en el Black Friday y el Cyber Monday. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Recomendaciones para evitar estafas en el Black Friday y el Cyber Monday. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué tiendas participan en el Cyber Monday México?

Entre los comercios más relevantes están:

  • Amazon México
  • Mercado Libre
  • Walmart
  • Liverpool
  • Coppel
  • Sears

En moda:

  • Shein
  • Adidas
  • Nike
  • Puma

También destacan plataformas internacionales como AliExpress y Temu, conocidas por sus precios bajos y envíos rápidos.

Lee también:

En viajes participan aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, además de agencias como Despegar y Best Day, que suelen lanzar ofertas de vuelos, hoteles y paquetes de viaje.

¿Cómo aprovechar el Cyber Monday para comprar de forma inteligente?

  1. Comparar precios antes del evento.
  2. Crear una lista de compras con productos prioritarios.
  3. Revisar reseñas, valoraciones y especificaciones.
  4. Usar cupones, códigos de descuento y promociones bancarias.
  5. Verificar la seguridad de la tienda (HTTPS).
  6. Revisar tiempos de envío y políticas de devolución.
  7. Establecer un presupuesto para evitar compras impulsivas.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]