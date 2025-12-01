Cyber Monday 2025: qué es, a qué hora empieza y cómo aprovecharlo para comprar de forma inteligente

El Cyber Monday vuelve este 1 de diciembre como una de las jornadas de compras en línea más relevantes del año.

Lo que comenzó en Estados Unidos en 2005 como una táctica para potenciar el comercio electrónico, hoy es un fenómeno global que también mueve miles de consumidores en México.

El Cyber Monday, el primer lunes después de la festividad de Acción de Gracias, se trata de una jornada en la que las tiendas "online" ofrecen grandes descuentos. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

A lo largo del día, las principales tiendas en línea habilitan rebajas, descuentos, ofertas en tecnología, moda, electrodomésticos, videojuegos, productos para el hogar y más. Además, varias plataformas añaden incentivos como envíos gratis, meses sin intereses o cupones digitales.

Lee también: Black Friday, Cyber Monday y Cyber Week: qué son, cuándo son y por qué importan en México

¿A qué hora inicia el Cyber Monday 2025?

El evento arranca oficialmente a las 00:00 horas y concluye a las 23:59, ofreciendo 24 horas de ofertas. Algunos comercios pueden extender o adelantar sus promociones.

Recomendaciones para evitar estafas en el Black Friday y el Cyber Monday. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué tiendas participan en el Cyber Monday México?

Entre los comercios más relevantes están:

Amazon México

Mercado Libre

Walmart

Liverpool

Coppel

Sears

En moda:

Shein

Adidas

Nike

Puma

También destacan plataformas internacionales como AliExpress y Temu, conocidas por sus precios bajos y envíos rápidos.

Lee también: Black Friday llega a EU entre incertidumbre económica y menor gasto de los consumidores

En viajes participan aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, además de agencias como Despegar y Best Day, que suelen lanzar ofertas de vuelos, hoteles y paquetes de viaje.

¿Cómo aprovechar el Cyber Monday para comprar de forma inteligente?

Comparar precios antes del evento. Crear una lista de compras con productos prioritarios. Revisar reseñas, valoraciones y especificaciones. Usar cupones, códigos de descuento y promociones bancarias. Verificar la seguridad de la tienda (HTTPS). Revisar tiempos de envío y políticas de devolución. Establecer un presupuesto para evitar compras impulsivas.

También te interesará:

Circula tráiler documental de Emma Coronel: “Nunca lo llamé El Chapo, lo llamaba ‘mi amor’”

¿Para qué sirve la mezcla de vinagre y romero? Descubre sus múltiples usos

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta