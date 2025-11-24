Aunque nacieron en Estados Unidos, Black Friday, Cyber Monday y Cyber Week se han convertido en algunos de los eventos de descuentos más importantes para las compras en México. Marcan el inicio de la temporada navideña y son una oportunidad para adelantar regalos, renovar electrónicos o aprovechar meses sin intereses.Aquí te explicamos qué significa cada uno, cuándo ocurren y por qué conviene estar atentos, especialmente si piensas comprar en Amazon México, Mercado Libre, Walmart y tiendas de moda, hogar o tecnología.

Qué es el Black Friday

El Black Friday es un evento de descuentos originado en Estados Unidos que se realiza el día después de Acción de Gracias. Tradicionalmente marca el inicio de las compras navideñas y se caracteriza por grandes promociones, remates y ofertas relámpago.

En México, aunque no es un evento oficial como el Buen Fin, cada vez más tiendas lo adoptan con descuentos online y en tienda física, sobre todo en:

Electrónica (smartphones, laptops, consolas)

Moda y accesorios

Línea blanca y hogar

Juguetes y regalos navideños

Belleza y cuidado personal

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

Será el viernes 28 de noviembre de 2025.

Qué es el Cyber Monday

El Cyber Monday nació como la versión online del Black Friday. Es decir, una jornada donde las tiendas digitales lanzaban promociones exclusivas para impulsar el comercio electrónico.

Hoy en día, las fronteras se han difuminado: hay descuentos digitales desde el Black Friday, y muchas tiendas extienden las ofertas para abarcar ambos eventos.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2025?

Será el lunes 1 de diciembre de 2025.

Qué es la Cyber Week

La Cyber Week es la evolución natural de ambos eventos: un periodo completo de ofertas que abarca desde el Black Friday hasta unos días después del Cyber Monday.

Muchas tiendas ya no limitan los descuentos a 24 horas, sino que extienden promociones como:

Cupones acumulables

Ofertas flash por horario

Descuentos crecientes conforme avanzan los días

Meses sin intereses con bancos participantes

Envíos grátis o rápidos en compras mínimas

¿Cuándo es la Cyber Week 2025?

Generalmente va del viernes 28 de noviembre al domingo 7 de diciembre de 2025, aunque cada tienda decide su duración exacta.

Por qué son importantes el Black Friday, el Cyber Monday y la Cyber Week en México

El Black Friday, el Cyber Monday y la Cyber Week se han convertido en fechas estratégicas para las compras en México porque concentran algunas de las rebajas más fuertes antes de Navidad. Durante estos eventos, categorías como tecnología, moda, juguetes, belleza y hogar suelen alcanzar sus precios más bajos del año.

Vale la pena revisar qué promociones estarán disponibles a nivel nacional para aprovecharlas antes de que los precios suban en diciembre.