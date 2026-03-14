CURP Biométrica 2026: ¿qué se necesita para registrar a niños, niñas y adolescentes?; consulta aquí

La CURP biométrica, la nueva versión digital del documento de identificación que busca fortalecer la seguridad, evitar el robo de identidad y agilizar trámites institucionales, continúa recibiendo registros en las entidades de Michoacán, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México.

Además de la información personal y datos alfanuméricos presentes en el formato tradicional, esta CURP incorpora la captura de rasgos físicos, como los es una fotografía de rostro, escaneo de iris, huellas dactilares y firma autógrafa digital del ciudadano solicitante.

Cabe señalar que, antes del registro de un menor de edad, es necesario que la madre, padre o tutor ya cuente con el registro de sus rasgos físicos o los realice en ese momento. Además, la persona a cargo deberá proporcionar su CURP certificada y firmar previamente el consentimiento.

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A partir de febrero de 2026 la CURP biométrica será obligatoria en todo el territorio nacional, incluyendo a las y los niños. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cómo es el registro para menores de edad?

De acuerdo con la institución mexicana, en el registro de datos biométricos de niños y niñas de 0 a 4 años únicamente se tomará la fotografía del rostro y se digitalizará la identificación oficial con fotografía del progenitor o tutor, quien deberá presentar un documento legal que compruebe la tutela.

En el caso del registro de niños y niñas de 5 a 11 años, se tomará fotografía del rostro y se capturarán exclusivamente las huellas dactilares de índices y pulgares (4 huellas), también se realizará la captura de los iris de ambos ojos y se digitalizará una identificación de la persona menor de edad.

Por su parte, para el registro de personas adolescentes, de entre 12 a 17 años se tomará de igual forma una fotografía del rostro, se digitalizarán las diez huellas dactilares, se capturarán los iris de ambos ojos y se digitalizará una identificación oficial vigente.

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Para tramitar la nueva CURP Biométrica será necesario el escaneo corporal, conoce más aquí. Foto: Canva

¿Qué documentos se requieren?

De acuerdo con el Registro Nacional de Población (RENAPO), además de la identificación oficial de la madre, padre o tutor, la CURP certificada del menor y el acta de nacimiento original, se requiere la identificación con fotografía del menor de edad; esta puede ser:

Credencial escolar

Certificado escolar con fotografía

Boleta de calificaciones

Credencial del IMSS o ISSSTE

Pasaporte

El trámite de la CURP es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos instalados por la RENAPO y en las oficinas físicas del Registro Civil. El proceso de captura de datos tarda aproximadamente 15 minutos en total.

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