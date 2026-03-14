Más Información

¿En qué consiste el “paseo del granjero”, la técnica para mejorar la postura?; descubre sus beneficios en la salud

¿En qué consiste el “paseo del granjero”, la técnica para mejorar la postura?; descubre sus beneficios en la salud

CURP Biométrica 2026: ¿qué se necesita para registrar a niños, niñas y adolescentes?; consulta aquí

CURP Biométrica 2026: ¿qué se necesita para registrar a niños, niñas y adolescentes?; consulta aquí

Ring Royale: Lista completa de las peleas; descubre los detalles del evento de box

Ring Royale: Lista completa de las peleas; descubre los detalles del evento de box

¿Tu nombre en la Luna? Así puedes enviarlo con ayuda de la NASA y la misión Artemis II; conoce el paso a paso

¿Tu nombre en la Luna? Así puedes enviarlo con ayuda de la NASA y la misión Artemis II; conoce el paso a paso

“Merlín”, el mini cerdo que rompió un Récord Guinness; conoce la peculiar razón

“Merlín”, el mini cerdo que rompió un Récord Guinness; conoce la peculiar razón

La , la nueva versión digital del documento de identificación que busca fortalecer la seguridad, evitar el robo de identidad y agilizar trámites institucionales, continúa recibiendo registros en las entidades de Michoacán, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México.

Además de la información personal y datos alfanuméricos presentes en el formato tradicional, esta CURP incorpora la captura de rasgos físicos, como los es una fotografía de rostro, escaneo de iris, huellas dactilares y firma autógrafa digital del ciudadano solicitante.

Cabe señalar que, antes del , es necesario que la madre, padre o tutor ya cuente con el registro de sus rasgos físicos o los realice en ese momento. Además, la persona a cargo deberá proporcionar su CURP certificada y firmar previamente el consentimiento.

Lee también:

A partir de febrero de 2026 la CURP biométrica será obligatoria en todo el territorio nacional, incluyendo a las y los niños. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
A partir de febrero de 2026 la CURP biométrica será obligatoria en todo el territorio nacional, incluyendo a las y los niños. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cómo es el registro para menores de edad?

De acuerdo con la institución mexicana, en el registro de datos biométricos de niños y niñas de 0 a 4 años únicamente se tomará la fotografía del rostro y se digitalizará la identificación oficial con fotografía del progenitor o tutor, quien deberá presentar un documento legal que compruebe la tutela.

En el caso del registro de niños y niñas de 5 a 11 años, se tomará fotografía del rostro y se capturarán exclusivamente las huellas dactilares de índices y pulgares (4 huellas), también se realizará la captura de los iris de ambos ojos y se digitalizará una identificación de la persona menor de edad.

Por su parte, para el registro de personas adolescentes, de entre 12 a 17 años se tomará de igual forma una fotografía del rostro, se digitalizarán las diez huellas dactilares, se capturarán los iris de ambos ojos y se digitalizará una identificación oficial vigente.

Lee también:

Para tramitar la nueva CURP Biométrica será necesario el escaneo corporal, conoce más aquí. Foto: Canva
Para tramitar la nueva CURP Biométrica será necesario el escaneo corporal, conoce más aquí. Foto: Canva

¿Qué documentos se requieren?

De acuerdo con el Registro Nacional de Población (RENAPO), además de la identificación oficial de la madre, padre o tutor, la CURP certificada del menor y el acta de nacimiento original, se requiere la identificación con fotografía del menor de edad; esta puede ser:

  • Credencial escolar
  • Certificado escolar con fotografía
  • Boleta de calificaciones
  • Credencial del IMSS o ISSSTE
  • Pasaporte

El trámite de la CURP es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos instalados por la RENAPO y en las oficinas físicas del Registro Civil. El proceso de captura de datos tarda aproximadamente 15 minutos en total.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]