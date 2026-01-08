Cuesta de enero 2026: los mejores memes para sobrevivir al aumento de precios

Luego de los gastos que dejaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el bolsillo de muchas familias mexicanas se verá afectado con el aumento de precios este enero de 2026. Luego de la inversión en cenas y regalos para las celebraciones de fin de año, los hogares enfrentan una importante presión económica.

De acuerdo con una encuesta de Research Land, la cuesta de enero tiene que ver también con una mala gestión en la economía del hogar, proveniente de la falta de una educación financiera certera. Otro factor de este desajuste fueron las compras realizadas durante El Buen Fin, tras aprovechar las ofertas y descuentos característicos de la época.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) estimó que la inflación para los primeros tres meses del año se ubicará dentro entre 3.5 y 3.7%, un panorama estable para los gastos, sin embargo, los incrementos acumulados en productos de la canasta básica siguen golpeando la economía familiar y afectando en la percepción de este fenómeno.

Cuesta de enero 2026: la presión económica ya se siente en los bolsillos de los mexicanos. Foto: Canva

Estos son los mejores memes para sobrevivir a la cuesta de enero

Más que una percepción cultural, la cuesta de enero es un fenómeno económico provocado por distintos factores: el aumento de precios en productos y servicios, el gasto excesivo decembrino, compras de fin de año, malos hábitos financieros, deudas y uso desmedido de tarjetas de crédito.

Estos aspectos provocan una desestabilización en la economía de los hogares mexicanos, haciendo que las personas arranquen el año con presupuestos apretados. Por ello, diversas instituciones financieras han hecho recalcado sobre la importancia de contar con una buena educación financiera.

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (CoparmexCDMX) hizo la recomendación de evitar las compras compulsivas y los endeudamientos, destinar una parte del ingreso mensual al ahorro para suavizar gastos, usar el crédito con prudencia y priorizar gastos esenciales.

Usuarios en redes comparten memes para bajar la tensión ocasionada por la cuesta de enero 2026. Foto: Captura de pantalla

Tras el pago anual de los servicios esenciales del hogar, muchas familias se vieron perjudicadas.

Usuarios en redes comparten memes para bajar la tensión ocasionada por la cuesta de enero 2026. Foto: Captura de pantalla

Algunos usuarios no le dieron importancia a la cuesta de enero, pues ya están acostumbrados a los gastos diarios y las deudas interminables.

Usuarios en redes comparten memes para bajar la tensión ocasionada por la cuesta de enero 2026. Foto: Captura de pantalla

La cuesta de enero tomó por sorpresa a algunos internautas, quienes se asustaron al ver el nuevo precio de los productos.

Usuarios en redes comparten memes para bajar la tensión ocasionada por la cuesta de enero 2026. Foto: Captura de pantalla

Algunos usuarios ya están buscando otras alternativas para conseguir dinero durante esta temporada. Una de las opciones es recoger latas de bebidas para vender.

Usuarios en redes comparten memes para bajar la tensión ocasionada por la cuesta de enero 2026. Foto: Captura de pantalla

No te desanimes, una sonrisa siempre es una buena medicina para los malos momentos.

Usuarios en redes comparten memes para bajar la tensión ocasionada por la cuesta de enero 2026. Foto: Captura de pantalla

Diversos internautas ya se percataron de la importancia de ahorrar y no gastar excesivamente.

