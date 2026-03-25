¿Cuántos capítulos tiene Daredevil: Born Again 2?; conoce los títulos de cada uno

La llegada de la segunda temporada de Daredevil: Born Again a la plataforma Disney+ marca un hito en la estrategia de Marvel Studios para integrar el tono visceral de las producciones originales de Netflix con la escala del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Bajo la dirección creativa de Dario Scardapane, quien funge como showrunner, esta entrega retoma la historia de Matt Murdock en una Nueva York asediada por la consolidación del poder de Wilson Fisk.

De acuerdo con el portal especializado The Hollywood Reporter, el rodaje de esta tanda de episodios inició en febrero de 2025 y se extendió hasta julio del mismo año, consolidando la reestructuración de la serie tras su anuncio inicial en 2022.

Foto: Captura de pantalla en X

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Estructura y títulos de la segunda temporada

Esta nueva etapa de la serie consta de ocho episodios, los cuales forman parte integral de la Fase Seis del UCM. La distribución de los capítulos se realiza de manera semanal, iniciando el 24 de marzo de 2026. Según información publicada por la base de datos especializada IMDb y una publicación de Marvel Studios en su cuenta de X, la lista oficial de episodios y sus respectivos títulos es la siguiente:

The Northern Star (La Estrella del Norte); dirigido por Aaron Moorhead y Justin Benson. Shoot the Moon; dirigido por Aaron Moorhead y Justin Benson. The Scales & the Sword; dirigido por Solvan "Slick" Naim. Gloves Off; dirigido por Solvan "Slick" Naim. The Grand Design; dirigida por Angela Barnes. Requiem; dirigida por Angela Barnes. The Hateful Darkness; dirigido por Iain B. MacDonald. The Southern Cross; dirigido por Iain B. MacDonald.

En el primer episodio, se establece la premisa central: Murdock se infiltra en un carguero que transporta armas destinadas a la Anti-Vigilante Task Force (AVTF), una fuerza operativa impulsada por el alcalde Wilson Fisk. La narrativa se complica con la aparición del "Sr. Charles", interpretado por Matthew Lillard, un agente de la CIA que supervisa los juicios contra justicieros para asegurar que el liderazgo estatal no interfiera con los planes de Fisk.

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Personajes clave y el conflicto de la resistencia

La trama se centra en la formación de un grupo de resistencia liderado por Matt Murdock (Charlie Cox). Según declaraciones del productor ejecutivo Brad Winderbaum para el sitio oficial de Marvel, Daredevil se presenta en esta temporada como un "revolucionario y un rebelde" que enfrenta directamente el poder institucional de la ciudad.

Por su parte, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) utiliza su cargo como alcalde para implementar la "Iniciativa Calles Más Seguras", una estrategia que busca erradicar a los vigilantes enmascarados de Nueva York.

La serie cuenta además con el regreso de figuras fundamentales del entorno de Murdock. Karen Page (Deborah Ann Woll) asume un rol activo en la resistencia, trabajando junto a BB Urich para recopilar información comprometedora sobre el alcalde.

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De igual forma, la temporada integra a Jessica Jones (Krysten Ritter), quien se une a la causa de Murdock pese a su conocida reticencia a las alianzas. De acuerdo con la productora ejecutiva Sana Amanat, la participación de Jones aporta una "audacia y ligereza" necesaria para contrastar con la densidad del conflicto político. Finalmente, la presencia de Benjamin "Dex" Poindexter (Wilson Bethel) añade una amenaza impredecible, ya que el antagonista busca su propia versión de la redención a través de la violencia.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again se estrena el 24 de marzo en Disney+, consolidándose como una de las apuestas televisivas más relevantes de Marvel para 2026. La plataforma reúne un amplio catálogo de películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel, además de otras producciones originales disponibles para sus suscriptores. Suscríbete aquí a Disney+.

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