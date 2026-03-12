Con la llegada del próximo periodo vacacional por Semana Santa, llega también la entrega de calificaciones del segundo trimestre de evaluación para cientos de estudiantes de nivel básico en el territorio mexicano.

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el registro de calificaciones iniciará el próximo viernes 13 de marzo y se extenderá por una semana.

¿Cuándo será la entrega de calificaciones?

De esta forma, las reuniones informativas o juntas con padres de familia para la entrega de calificaciones correspondiente al primer trimestre se llevarán a cabo a partir del lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo de 2026.

Boleta de calificaciones

¿Cómo consultar la boleta de calificaciones?

La revisión de calificaciones se podrá realizar tanto de manera presencial como a distancia. Para consultar los resultados de evaluación de alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria de manera remota, sigue las siguientes indicaciones:

Ingresa al portal digital del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) o a la plataforma local de AEFCM para la Ciudad de México.

(SIGED) o a la plataforma local de AEFCM para la Ciudad de México. Ingresa en los campos en blanco la Clave Única del Centro de Trabajo (CURP) del estudiante.

del estudiante. Escribe la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel educativo.

del plantel educativo. Descarga la boleta de calificaciones correspondiente al segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué días se suspenderán clases?

De esta manera, ya que el viernes 13 de marzo es un día dedicado únicamente al registro de resultados de evaluación, se suspenderán las clases. Por su parte, el personal docente deberá realizar la documentación de calificaciones y cumplir con las labores administrativas.

Asimismo, el 16 de marzo no habrá actividades académicas a nivel nacional, debido a la conmemoración por el Natalicio de Benito Juárez el sábado 21 de marzo. De igual forma, el viernes 27 de marzo se suspenderán las clases, debido a que se realizará la sesión ordinaria de Consejo Técnico.

La consulta de calificaciones podrá realizar de manera presencial o en modalidad en línea.

Finalmente, las vacaciones de Semana Santa para estudiantes de educación básica iniciarán el próximo lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril. Las actividades se retomarán el lunes 13 de abril, con el fin de cumplir con los 185 días de clases obligatorios, establecidos en el calendario.

