¿Cuáles son los mejores productos naturales para limpiar una estufa?

Mantener la estufa impecable es uno de los hábitos más importantes para tener un mejor funcionamiento del y evitar enfermedades.

Sin embargo, el cochambre suele ser difícil de eliminar y, a la larga, si no se limpia a tiempo, puede adherirse a parrillas y quemadores, dificultando aún más la limpieza.

Por eso es importante limpiar regularmente la estufa para que sea mucho más fácil y evitar dificultades a la hora de limpiarla. Aquí te damos algunos consejos prácticos con productos que puedes conseguir fácilmente o en casa sin gastar tanto dinero.

¿Cuáles son los mejores productos naturales para limpiar una estufa?

Foto: El Universal
De acuerdo con la empresa Coppel, existen diferentes formas de evitar el cochambre y mantener limpia la estufa con productos naturales.

  • Agua caliente: Mézclala con limón, vinagre o bicarbonato de sodio, ya que ayudará a disolver la grasa y la suciedad adherida.
  • Jabón desengrasante: Mezcla el jabón con agua caliente y déjalo reposar durante 20 minutos, luego frota con un cepillo de cerdas duras si la grasa es difícil de quitar, finalmente enjuaga y seca. Esto es ideal para eliminar la grasa sin afectar los acabados de tu estufa.
  • Vinagre y Bicarbonato de Sodio: Coloca bicarbonato de sodio sobre las superficies sucias y rocía vinagre, una vez que comience a burbujear, frota con una esponja para quitar residuos, enjuaga y seca.
  • Limón: exprime dos limones en un recipiente y mézclalo con agua caliente. Aplica esta mezcla en las zonas afectadas de tu estufa con una esponja, esta mezcla ayuda a eliminar la grasa y deja un aroma fresco. Enjuaga y seca.

Es importante mencionar que para que puedas desincrustar y eliminar aún mejor la grasa y la suciedad debes contar con estos materiales que son de gran ayuda y facilitan el trabajo.

  • Esponja: Esto te ayudará a evitar dañar ciertas superficies más sensibles durante la limpieza.
  • Cepillo: Ideal para fregar las zonas más afectadas sin dañar los componentes.
  • Paño de microfibra: Perfecto para secar la estufa sin dejar residuos ni rayones.

Por último, es importante mencionar que para limpiar quemadores y parrillas puedes utilizar los mismos productos y materiales.

