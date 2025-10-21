Cinépolis relanza promoción especial de boletos a 29 pesos: ¿cuándo y dónde aplica?

A través de redes sociales, Cinépolis anunció el regreso de Fiesta Cinépolis con la promoción en entradas a un precio irresistible que los amantes del cine no podrán perderse.

Esta promoción estará disponible en cualquier sucursal a nivel nacional, pero aun así es importante que consultes si estará disponible en el cine de tu preferencia en las fechas indicadas por la empresa.

¿Cuándo y dónde aplica la promoción de Cinépolis?

Cinépolis anunció que sus entradas tendrán un costo de $29 pesos a partir del 3, 4 y 5 de noviembre. Los cines en los que estará disponible esta promoción son: Cinépolis, Cinépolispluss, Cinépolis Junior y Macro XE.

Lee también Luisito Comunica tiene épico reencuentro con el Rey del After 10 años después: así fue su rehabilitación

Cabe mencionar que esta promoción no es válida en butaca dúo, también que estarán en $75 pesos entradas de formatos especiales, y es válida en cualquier horario a nivel nacional.

¡Confirmado! 😎🎬 #FiestaCinépolis regresa del 3 al 5 de noviembre, con funciones desde $29. ¿List@ para planear tu festejo? 🍿🥳 pic.twitter.com/gvhHrv8tDk — Cinépolis (@Cinepolis) October 21, 2025

Cartelera de estrenos en Cinépolis en el mes de noviembre

Estos son algunos de los estrenos cinematográficos del mes de noviembre que tendrá Cinépolis, para que disfrutes de esta promoción en familia, con amigos o con tu pareja.

Los Ilusionistas 3

Wicked: Por siempre

Zootopia 2

También te interesará:

Adrián Marcelo se lanza contra chef señalado de clasista por disculparse tras comparar esquites

Banco Azteca e Italika celebran la historia de Tony: un ejemplo de fuerza, movilidad y esperanza en el marco de octubre rosa

¿Cuál es el significado detrás de las velas, flores y copal en los altares de Día de Muertos?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr