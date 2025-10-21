Cinépolis relanza promoción especial de boletos a 29 pesos: ¿cuándo y dónde aplica?

Más Información

A través de redes sociales, anunció el regreso de Fiesta Cinépolis con la promoción en entradas a un precio irresistible que los amantes del cine no podrán perderse.

Esta promoción estará disponible en cualquier sucursal a nivel nacional, pero aun así es importante que consultes si estará disponible en el cine de tu preferencia en las fechas indicadas por la empresa.

¿Cuándo y dónde aplica la promoción de Cinépolis?

Cinépolis anunció que sus entradas tendrán un costo de $29 pesos a partir del 3, 4 y 5 de noviembre. Los cines en los que estará disponible esta promoción son: Cinépolis, Cinépolispluss, Cinépolis Junior y Macro XE.

Cabe mencionar que esta promoción no es válida en butaca dúo, también que estarán en $75 pesos entradas de formatos especiales, y es válida en cualquier horario a nivel nacional.

Cartelera de estrenos en Cinépolis en el mes de noviembre

Estos son algunos de los estrenos cinematográficos del mes de noviembre que tendrá Cinépolis, para que disfrutes de esta promoción en familia, con amigos o con tu pareja.

  • Los Ilusionistas 3
  • Wicked: Por siempre
  • Zootopia 2

