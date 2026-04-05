Crunchyroll revela a los nominados para los Anime Awards 2026; Dan Da Dan lidera la contienda

Cómo cada año, la plataforma de streaming dedicada al anime Crunchyroll reveló la lista de los nominados a los Anime Awards 2026.

Esta premiación es considerada como el evento más importante de la animación japonesa, la cual rinde homenaje a mangakas, directores, músicos, artistas y actores de voz que están detrás de este tipo de proyectos.

Este evento se diferencia de otras premiaciones ya que las y los fans de todo el mundo juegan un papel muy importante para que sus historias favoritas se lleven el galardón al que se encuentran nominadas.

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En 24 categorías, la lista sólo considera a las producciones que se estrenaron durante el 2025. Y entre las que más nominaciones tienen están:

DAN DA DAN , con 15 nominaciones

, con 15 nominaciones Los Diarios de la Apotecaria , 12 nominaciones

, 12 nominaciones Gachiakuta , 12 nominaciones

, 12 nominaciones My Hero Academia, con 11 nominaciones

El año pasado, Solo Leveling arrasó con los premios a "Mejor Anime de 2025", "Mejor Anime de Acción", "Mejor Serie Nueva" y "Mejor Ending" por la canción “Request”, de Krage.

¿Quiénes son los nominados a los Anime Awards de este año?

La lista de las nominaciones a los Crunchyroll Anime Awards se reveló durante una ceremonia que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la plataforma de streaming.

Anime del año

DAN DA DAN (T2)

Gachiakuta

My Hero Academia FINAL SEASON

Takopi’s Original Sin

Los Diarios de la Apotecaria (T2)

El Verano en que Hikaru murió

Momo, Okarun y Turbo Abuela, de DAN DA DAN. Foto: NETFLIX

Película del año

100 Meters

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

– The Movie: Reze Arc Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage

Scarlet

The Rose of Versailles

Mejor serie

DAN DA DAN (T2)

Kaiju No. 8

My Hero Academia FINAL SEASON

ONE PIECE

Solo Leveling (T2) -Arise from the Shadow

SPY x FAMILY (T3)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito. Foto: Crunchyroll

Mejor serie nueva

Clevatess

Gachiakuta

SAKAMOTO DAYS

Takopi’s Original Sin

La Belleza de las Flores

El Verano en que Hikarú Murió

Mejo animación

DAN DA DAN (T2)

Gachiakuta

My Hero Academia FINAL SEASON

ONE PIECE

Solo Leveling (T2) -Arise from the Shadow

Takopi’s Original Sin

"My Hero Academia" estrenó su temporada final en octubre en Crunchyroll. Foto: Crunchyroll

Mejor anime de romance

Blue Box

DAN DA DAN (T2)

Honey Lemon Soda

My Dress-Up Darling (T2)

Ranma 1/2 (T2)

(T2) La Belleza de las Flores

Mejor anime de comedia

CITY THE ANIMATION

DAN DA DAN (T2)

My Dress-Up Darling (T2)

(T2) Ranma1/2 (T2)

SPY x FAMILY (T3)

(T3) WITCH WATCH

Spy x Family | Fuente: Netflix

Mejor anime de acción

DAN DA DAN (T2)

Gachiakuta

Kaiju No. 8

My Hero Academia FINAL SEASON

ONE PIECE

Solo Leveling (T2) -Arise from the Shadow

Mejor anime de drama

Anne Shirley

Blue Box

Orb: On the Movements of the Earth

Takopi’s Original Sin

Los Diarios de la Apotecaria (T2)

El Verano en que Hikaru Murió

Mejor personaje principal

Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

(My Hero Academia FINAL SEASON) Maomao (The Apothecary Diaries T2)

(The Apothecary Diaries T2) Momo (DAN DA DAN T2)

(DAN DA DAN T2) Okarun (DAN DA DAN T2)

(DAN DA DAN T2) Rudo (Gachiakuta)

Sung Jinwoo (Solo Leveling T2)

Los Diarios de la Apotecaria. (05/04/26) Foto: Toho Animation

Mejor personaje secundario

Enjin (Gachiakuta)

Jin Enjoji ( Jiji ) (DAN DA DAN T2)

) (DAN DA DAN T2) Jinshi (The Apothecary Diaries)

Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)

(My Hero Academia FINAL SEASON) Loulan/Shisui (Los Diarios de la Apotecaria)

Turbo Abuela (DAN DA DAN T2)

Personaje que siempre debemos proteger

Anya Forger (SPY X FAMILY)

(SPY X FAMILY) Izuku Midoriya (MHA)

Kaoruko Waguri (La Belleza de las Flores)

Maomao (Los Diarios de la Apotecaria)

Suika

Takopi (Takopi Original's Sin)

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​¿Cuándo son los Crunchyroll Anime Awards 2026?

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 serán transmitidos en vivo a través de la plataforma de Crunchyroll desde Tokio, Japón, el próximo sábado 23 de mayo.

Entre tanto, recuerda que se puede votar por series y personajes favoritos en la plataforma. El concurso cierra el 15 de abril.

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