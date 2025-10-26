"Chainsaw Man: La película Arco de Reze", en su primer fin de semana de estreno a nivel mundial, demostró un impresionante desempeño en taquilla al lograr recaudar 17 millones de dólares solo en Estados Unidos, superando a varios estrenos de la temporada de Halloween.

La cinta, producida y estrenada en Japón, desde su lanzamiento el mes pasado ya ha acumulado más de 90 millones de dólares a nivel internacional y promete competir con Demon Slayer: Castillo Infinito, que ha recaudado más de 534 millones de dólares.

La primera temporada del anime se estrenó en 2022 y destacó por su animación e historia, atrayendo a una gran base de fans que esperaban el regreso del protagonista Denji y sus amigos desde que se anunció el filme.

¿De qué trata Chainsaw Man?





Alerta de spoiler

El anime, basado en el manga homónimo, sigue la historia de Denji, un adolescente que, tras ser traicionado y asesinado por los Yakuza, decide fusionarse con su demonio mascota llamado Pochita. Así, el protagonista renace como un híbrido humano-demonio.

Con su nueva habilidad, Denji es capaz de transformarse en un demonio que convierte su cuerpo en motosierras para aniquilar a sus enemigos. Es entonces cuando Makima lo encuentra y le ofrece unirse al gobierno como cazador de demonios (Devil Hunter) en Seguridad Pública o ser eliminado.

Denji acepta y comienza a combatir contra demonios para ganarse el respeto y cariño de Makima. Posteriormente, se une a un equipo donde conoce a Power, el demonio de la sangre, y a Aki, un humano con la habilidad de invocar a un zorro y experto en el uso de la katana.

A lo largo de la historia, el equipo de Denji debe enfrentar distintos enemigos que acechan la ciudad de Tokio y que buscan alimentarse de seres humanos para hacerse más fuertes, mientras otros intentan acabar con la vida de Chainsaw Man, también conocido como Denji.

¿Dónde ver Chainsaw Man: La película Arco de Reze?

La cinta se estrenó el pasado 23 de octubre. El proyecto fue producido por el estudio MAPPA y distribuido por Sony Pictures. La historia de esta película es la continuación directa del anime y presenta a Reze, un nuevo personaje que cambiará el rumbo del protagonista.

Actualmente, la película de "Chainsaw Man" se encuentra disponible en cines de Japón, Estados Unidos, México y varios países de Latinoamérica, y se espera que próximamente llegue a plataformas de streaming tras su paso por salas.