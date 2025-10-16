Más Información

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

”, desde su estreno en 2022, ha ganado una enorme popularidad entre los fans del anime gracias a su mezcla de acción intensa, violencia gráfica y humor irreverente.

Debido a su éxito, próximamente “Chainsaw Man: La película – Arco de Reze” estrenará este 23 de octubre a las salas de cine en México, como continuación directa de la historia de Denji y los Devil Hunters.

Con motivo de este estreno, la plataforma de streaming Crunchyroll puso disponible la primera temporada del anime gratis en YouTube, tanto en español latino como subtitulada al español.

Esto significa que los fans pueden disfrutar de los 12 capítulos de “Chainsaw Man” sin necesidad de pagar una suscripción ni acudir a sitios fraudulentos, directamente desde cualquier dispositivo.

Cómo ver “Chainsaw Man” gratis

  1. Abre YouTube desde tu navegador o aplicación
  2. En el buscador escribe “Chainsaw Man Watch Party
  3. Elige el video del canal de Crunchyroll en Español
  4. ¡Y listo! Automáticamente comenzará a reproducirse el anime

Para cambiar el idioma, toca el ícono de la tuerca y selecciona entre Español Latino o Japonés Original. En ese mismo menú podrás elegir el idioma de los subtítulos.

¿De qué trata “Chainsaw Man”?

El anime sigue la historia de Denji, un joven de escasos recursos que, tras ser traicionado y asesinado, sobrevive gracias a fusionarse con su demonio mascota Pochita.

Gracias a esto, se convierte en un híbrido humano-demonio con la habilidad de transformarse en una criatura con motosierras, capaz de aniquilar a enemigos de gran poder de sus hojas de metal.

Un día conoce a Makima, una cazadora de demonios de alto rango que trabaja para la Seguridad Pública, y decide unirse a los Devil Hunters con el fin de sobrevivir, ganar dinero y enfrentar nuevos peligros.

Dónde ver: Crunchyroll y YouTube

"" está basado en el manga de Tatsuki Fujimoto, uno de los mangakas más reconocidos de la actualidad, célebre por su estilo gráfico intenso y narrativas llenas de acción y oscuridad.

