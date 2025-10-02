Más Información

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

La esperada película “" llegará a México en octubre, después de su paso por Japón.

El filme animado, producido por el estudio MAPPA y distribuido globalmente por Crunchyroll y Sony Pictures, es uno de los estrenos más esperados del año por los fanáticos del anime.

En México, Chainsaw Man se ha convertido en un fenómeno, al lado de títulos como Demon Slayer.

Su popularidad radica en la mezcla de violencia explícita, humor negro y una animación de primer nivel desarrollada por el aclamado estudio MAPPA.

La película estará disponible a finales de año en cines. Foto: Captura de pantalla
La película estará disponible a finales de año en cines. Foto: Captura de pantalla

Lee también

La historia de Denji y Reze


La cinta adapta el arco de Reze del manga original de Tatsuki Fujimoto, creador de "Chainsaw Man", además de obras como "Fire Punch, Look Back" y "17-21".

La trama sigue a Denji, quien continúa su vida como cazador de demonios tras fusionarse con el diablo motosierra, Pochita.

Sin embargo, su rutina se ve alterada al conocer a Reze, una joven enigmática que desatará secretos, alianzas imprevistas y conflictos que pondrán a prueba su lealtad hacia Makima y la organización para la que trabaja.

La dirección estuvo a cargo de Tatsuya Yoshihara, conocido por su trabajo en "Jujutsu Kaisen 0" y "Black Clover". El guion fue escrito por Hiroshi Seko, responsable de proyectos como "Attack on Titan" y "Dan Da Dan".

Lee también

En el apartado musical, el tema oficial “IRIS OUT” es interpretado por Kenshi Yonezu, quien ya había marcado a la franquicia con el opening “KICK BACK”, convertido en un himno para los fans del anime.

Estreno en México y Latinoamérica


"Chainsaw Man - La película: Arco de Reze" se estrenará el 23 de octubre en México con doblaje latino, pero también se podrá disfrutar en japonés con subtítulos en las cadenas de Cinépolis y Cinemex.

La distribución contempla otros países de Latinoamérica, aunque México será un mercado clave para medir la popularidad de la franquicia en la región.

Con esta entrega, MAPPA busca consolidar aún más el impacto de "", que no solo conquistó al público con su serie animada, sino que ahora apunta a liderar la taquilla con una de las historias más intensas y esperadas del manga.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Barron Trump, de 19 años, se vuelve más rico que Ivanka y Melania; rebasa los 150 millones de dólares. Foto: AP

Barron Trump, de 19 años, se vuelve más rico que Ivanka y Melania; rebasa los 150 millones de dólares

¿Anna Ferro y Charlie López juntos y cariñosos?: la revelación de la ex de Del Solar y el ex de Ingrid Coronado que encienden rumores de romance. Foto: Instagram

¿Anna Ferro, ex de Del Solar, y Charlie, ex de Ingrid Coronado, juntos y cariñosos? la revelación que enciende alertas de romance

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero “Vengo a ver al forajido entaconado”. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada Instagram @luceromexico

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero: “Vengo a ver al forajido entaconado”

Kim Kardashian revela que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida: “Estoy muerta de miedo”. Foto: AFP

Kim Kardashian revela que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida: “Estoy muerta de miedo”

Paris Jackson roba miradas en París: vestido con abertura y joyería de lujo en desfile de Tom Ford. Foto: EFE

Paris Jackson roba miradas en París: vestido con abertura y joyería de lujo en desfile de Tom Ford