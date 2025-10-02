La esperada película “Chainsaw Man - La película: Arco de Reze" llegará a México en octubre, después de su paso por Japón.

El filme animado, producido por el estudio MAPPA y distribuido globalmente por Crunchyroll y Sony Pictures, es uno de los estrenos más esperados del año por los fanáticos del anime.

En México, Chainsaw Man se ha convertido en un fenómeno, al lado de títulos como Demon Slayer.

Su popularidad radica en la mezcla de violencia explícita, humor negro y una animación de primer nivel desarrollada por el aclamado estudio MAPPA.

La película estará disponible a finales de año en cines. Foto: Captura de pantalla

La historia de Denji y Reze





La cinta adapta el arco de Reze del manga original de Tatsuki Fujimoto, creador de "Chainsaw Man", además de obras como "Fire Punch, Look Back" y "17-21".

La trama sigue a Denji, quien continúa su vida como cazador de demonios tras fusionarse con el diablo motosierra, Pochita.

Sin embargo, su rutina se ve alterada al conocer a Reze, una joven enigmática que desatará secretos, alianzas imprevistas y conflictos que pondrán a prueba su lealtad hacia Makima y la organización para la que trabaja.

La dirección estuvo a cargo de Tatsuya Yoshihara, conocido por su trabajo en "Jujutsu Kaisen 0" y "Black Clover". El guion fue escrito por Hiroshi Seko, responsable de proyectos como "Attack on Titan" y "Dan Da Dan".

En el apartado musical, el tema oficial “IRIS OUT” es interpretado por Kenshi Yonezu, quien ya había marcado a la franquicia con el opening “KICK BACK”, convertido en un himno para los fans del anime.

Estreno en México y Latinoamérica





"Chainsaw Man - La película: Arco de Reze" se estrenará el 23 de octubre en México con doblaje latino, pero también se podrá disfrutar en japonés con subtítulos en las cadenas de Cinépolis y Cinemex.

La distribución contempla otros países de Latinoamérica, aunque México será un mercado clave para medir la popularidad de la franquicia en la región.

Con esta entrega, MAPPA busca consolidar aún más el impacto de "Chainsaw Man", que no solo conquistó al público con su serie animada, sino que ahora apunta a liderar la taquilla con una de las historias más intensas y esperadas del manga.