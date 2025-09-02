Este martes se anunció que los primeros mangas de Tatsuki Fujimoto tendrán una adaptación al anime. Su anime y manga "Chainsaw Man" es uno de sus trabajos más populares a la fecha y estrenará próximamente una película en cines.

El destacado dibujante es considerado uno de los mangakas (creador de manga) contemporáneos más famosos de los últimos tiempos. Sus obras "Fire Punch" y "Chainsaw Man" se han vendido muy bien en Japón.

¿De qué trata la nueva serie de Tatsuki Fujimoto?

La nueva serie animada del mangaka estará basada en la antología de sus primeros trabajos llamada "Tatsuki Fujimoto 17-26". Esta es una colección de 8 diferentes historias cortas (o one-shots).

Cada una de estas obras incluye distintos temas, desde la vida cotidiana hasta lo fantástico, conservando ese tono perturbador y humorístico característico del creador del manga.

¿Cuándo se estrena el anime en Amazon Prime?

El nuevo anime de Fujimoto llegará el próximo 7 de noviembre de 2025 a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video y formará parte de los estrenos de otoño. Los episodios confirmados son:

"Dos pollos desplumados estaban alimentados en el patio"

"Sasaki detuvo la bala"

"El amor es ciego"

"Shikaku"

"Rapsodia de la sirena"

"La enfermedad que convierte a un chico en una chica"

"Nayuta de la Profecía"

"Hermanas"

Estrenarán la película de "Chainsaw Man"

Los fans del joven con cabeza de motosierra pronto podrán disfrutar del nuevo film animado "Chainsaw Man La Película: Arco de Reze", que formará parte de la continuación de la temporada 1 del anime.

El nuevo proyecto de Tatsuki Fujimoto llegará a salas de cine mexicanas el próximo 30 de octubre y desde su tráiler ha generado grandes expectativas entre los seguidores del anime y el público en general.