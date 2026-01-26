Más Información

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

llega a para proponer romance de época, juicios imposibles, mujeres fuera de la ley, anime de alto voltaje y documentales muy actuales que ilustran lo que está pasando en el mundo ahora mismo.

En el mes de San Valentín, donde seguimos en temporada invernal de deportes, además de premios de música y cine, los estrenos son grandes apuestas internacionales y aquí te contamos cuáles son.

Lee también:

"Bridgerton T4"

Después de que la se estrenara a finales de enero, febrero trae lo que millones de fans estaban esperando: el cierre de la historia de Benedict Bridgerton.

La trama gira alrededor de un baile de máscaras organizado por Lady Bridgerton, donde Benedict conoce a una mujer misteriosa que cambia por completo su destino romántico. Es, sin exagerar, el estreno perfecto para el mes del amor.

Estreno: 26 de febrero de 2026

"El abogado de Lincoln"

Mickey Haller regresa el 5 de febrero con una cuarta temporada que eleva la apuesta. Esta vez no se trata de defender a un cliente complicado: él mismo está involucrado en un asesinato y su ética profesional queda en el centro del conflicto.

Una fiscal implacable, su bufete en riesgo y su reputación en juego convierten esta entrega en la más intensa de la serie.

Estreno: 5 de febrero

Lee también:

Series

  • "Unifamiliar" (5 de febrero): dos exespías obligados a reencontrarse y enfrentar un pasado que creían enterrado.
  • "Las Leonas" (5 de febrero): cinco mujeres desesperadas deciden formar una banda para asaltar bancos. Una mezcla de tensión, sororidad y supervivencia.
  • "Cómo llegar al cielo desde Belfast" (12 de febrero): secretos, humor oscuro y giros inesperados en una historia que empieza como drama y se transforma en thriller.
  • "La ley de Las Vegas" (20 de febrero): comedia animada para adultos sobre un abogado y una ilusionista que convierten los casos más absurdos de la ciudad en espectáculos legales.

En el terreno del anime, llega "Baki-Dou: The Invincible Samurai", con el regreso de Musashi Miyamoto al universo de peleas clandestinas que los fans conocen bien.

Películas

  • "El vínculo sueco" (10/19 de febrero): drama basado en hechos reales sobre un funcionario que intenta salvar vidas judías durante la Segunda Guerra Mundial.
  • "Cortafuego" (20 de febrero): una madre busca a su hija desaparecida mientras un incendio forestal consume todo a su alrededor.
  • "Las Leonas": también funciona como una de las grandes apuestas narrativas del mes dentro del catálogo de ficción.
  • "La ley de Las Vegas": amplía el tono irreverente con animación para adultos.

Documentales

  • "Brillantina y oro: Danza sobre hielo" (1 de febrero): el drama real de las parejas que se preparan para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
  • "La reina del ajedrez" (6 de febrero): retrato de Judit Polgár y su lucha por abrirse camino en un deporte dominado históricamente por hombres.
  • "Soy Gordon Ramsay" (18 de febrero): vida familiar, presión mediática y uno de los proyectos más ambiciosos del chef.

Para ver en familia

"Misterios animales: Capítulo 7" (9 de febrero): nuevas expediciones por selvas y pantanos del mundo en busca de enigmas de la fauna.

