Que dos personalidades sean completamente opuestas no impide que una amistad se construya. Ella vive sin miedo a la improvisación: viaja, explora, escribe sobre el mundo. Él encuentra paz en la rutina y el silencio de su casa. Entre esos extremos nace la relación de Poppy y Alex, protagonistas de “Gente que conocemos en vacaciones”.

La película sigue a dos amigos que mantienen una tradición inusual: verse una semana al año, cada verano, para viajar juntos y conocer nuevos lugares.

Son las enormes diferencias entre ambos lo que hace que se cocine a fuego muy lento un romance que el espectador espera desde temprano, pero que parece que no se dará.

La historia avanza entre el presente y algunos de los recuerdos de viajes a Nueva Orleans, la Toscana y otros destinos, hasta llegar a un último en Barcelona. Algo ocurrió en esa ciudad que quebró la dinámica y terminó por alejarlos. Esta vez, es Poppy quien busca a Alex y admite que la distancia no le sentó bien. Le propone un último viaje para intentar reparar la amistad.

En ese trayecto final, ambos deben enfrentar lo que evitaron durante una década: la posibilidad de que su relación siempre fue algo más que amistad.

“Gente que conocemos en vacaciones” se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix en lo que va del año. Es la primera novela de la escritora Emily Henry adaptada al cine, mientras otras historias suyas ya avanzan en producción.

Actúan Emily Bader y Tom Blyth.

Dónde ver: Netflix