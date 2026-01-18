Más Información

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Una novela de fantasmas sonoros: entrevista con Ramiro Sanchiz

Una novela de fantasmas sonoros: entrevista con Ramiro Sanchiz

Sobrevivir y sobrebeber

Sobrevivir y sobrebeber

García Márquez, reportero en Venezuela

García Márquez, reportero en Venezuela

El actor Matt Damon puso sobre la mesa uno de los debates más incómodos del cine en la era del streaming: la pérdida de atención del espectador y la manera en que las plataformas ajustan sus contenidos a esa nueva realidad.

El actor habló durante su participación en The Joe Rogan Experience al lado de Ben Affleck, para promocionar su nueva película en Netflix, The rip.

De acuerdo con Variety, Damon reveló que Netflix suele pedir cambios en la estructura narrativa de sus películas partiendo de la premisa de que buena parte del público ve los filmes mientras revisa el celular.

Según Damon, esta lógica ha modificado incluso las reglas del cine de acción, las cuales se construían alrededor de tres grandes escenas espectaculares. Hoy, en cambio, explicó, buscan atrapar al espectador desde el primer minuto.

“Quieren una gran secuencia en los primeros cinco minutos para que la gente no se vaya”, explicó.

El actor también indicó que existen conversaciones internas en Netflix para que los diálogos repitan el argumento “tres o cuatro veces”, una estrategia pensada para que la historia siga siendo comprensible aunque el espectador no esté mirando la pantalla todo el tiempo.

Affleck intervino después para rebatir que esa fórmula de Netflix no es la única manera de lograr contenido exitoso y mencionó a la reciente miniserie Adolescence.

“Adolescence no hace nada de esa mierda. Y es jodidamente buena”, aseveró Affleck.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero. Foto: AFP / Aaron Chown / AP / Alessandra Tarantino

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”: The Grosby Group

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Antonela Roccuzzo y Messi /AFP

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

[Publicidad]