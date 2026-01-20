Credencial para el Servicio Universal de Salud: ¿A partir de qué fecha me puedo registrar en la app?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes 20 de enero se anunció que a partir del mes de marzo iniciará el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud.

De acuerdo con el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, esta medida garantizará el acceso a la atención médica en cualquier institución pública, asegurando el derecho a la salud de los mexicanos y contará con dos modalidades: física y digital.

La credencial permitirá el acceso a los servicios de salud como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas, desatando algunas dudas ante la implementación de este nuevo mecanismo.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

¿A partir de qué fecha me puedo registrar para la Credencial para el Servicio Universal de Salud?

La aplicación para obtener la versión digital de la Credencial para el Servicio Universal de Salud, estará disponible a partir de abril, donde los usuarios se darán de alta en el sistema con su nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad.

Además, la credencial incorporará dos códigos QR, los cuales permitirán verificar e identificar al derechohabiente ante la institución de adscripción, donde se podrá ubicar su unidad médica correspondiente de acuerdo con la localización de la persona registrada.

Requisitos para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud. Foto: Captura de pantalla

Requisitos para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, para realizar el registro para obtener la credencial que facilitará el accesos a la atención médica será necesario contar con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento con CURP, para menores de edad

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cartilla militar)

Comprobante de domicilio

*Con información de Salvador Corona

