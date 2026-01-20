Miércoles de Ceniza 2026: cuándo cae y qué día inicia la Cuaresma en México; aquí te lo decimos

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma dentro del calendario de la Iglesia Católica. Esta fecha señala el comienzo de un periodo de 40 días que antecede a la Semana Santa y a la Pascua.

Miércoles de Ceniza 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Durante la Cuaresma, se promueven prácticas como el ayuno, la oración y la limosna, entendidas como acciones de preparación para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

¿Cuándo cae miércoles de ceniza y cuándo inicia la Cuaresma?

En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el próximo 18 de febrero. Ese día inicia formalmente la Cuaresma, la cual concluye en el Jueves Santo, cuando comienza el Triduo Pascual.

¿Cuándo cae miércoles de ceniza?. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

¿Cuál es el origen del miércoles de ceniza?

De acuerdo con Catholic.net, el uso de la ceniza tiene antecedentes en prácticas antiguas. En la tradición judía, cubrirse con ceniza era una forma de expresar arrepentimiento y penitencia.

En relatos bíblicos como el de los ninivitas, la ceniza aparece como un símbolo de conversión. Esta práctica fue retomada por los primeros cristianos. En los primeros siglos de la Iglesia, quienes buscaban recibir el Sacramento de la Reconciliación colocaban ceniza sobre su cabeza como parte del proceso previo al Jueves Santo.

¿De dónde proviene la ceniza del miércoles de ceniza?

La ceniza del Miércoles de Ceniza se obtiene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos. Según información del Vaticano, desde el siglo XII se estableció la costumbre de quemar los ramos bendecidos del año anterior para producir la ceniza utilizada en esta celebración.

¿De dónde obtienen las cenizas que se imponen el Miércoles de Ceniza?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Estas palmas son bendecidas, rociadas con agua bendita y, en algunos casos, mezcladas con incienso antes de ser quemadas. Este proceso conecta la Cuaresma con los hechos recordados durante la Semana Santa.

Durante la ceremonia, el sacerdote impone la ceniza en la frente de los fieles en forma de cruz y pronuncia frases como: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”, expresiones tomadas de la Biblia.

