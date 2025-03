Miércoles de Ceniza 2025; ¿qué pasa si no me pongo ceniza hoy, 5 de marzo?

Este 5 de marzo se lleva a cabo el Miércoles de Ceniza, marcando el inicio de la Cuaresma, un período de 40 días de reflexión, penitencia y conversión para los católicos.

De acuerdo con el semanario “Desde la Fe”, en los primeros siglos del cristianismo, cuando un miembro de la comunidad pecaba gravemente, era recibido en la asamblea penitencial el Miércoles de Ceniza, y ahí recibía un traje especial hecho de sayal áspero que debía vestir durante toda la Cuaresma.

Asimismo, "se derramaba ceniza sobre su cabeza, como reconocimiento de su pequeñez ante Dios y el dolor de haberlo ofendido".

Por lo anterior, ha surgido una pregunta común: ¿qué sucede si un católico no recibe la ceniza este día? Aquí te contamos.

¿Qué pasa si no me pongo ceniza?

Considerando lo anterior, el padre Salvador Barba, exencargado de la Pastoral Litúrgica de la Arquidiócesis de México, explicó que la imposición de la ceniza es un sacramental que nos prepara hacia la recepción de los sacramentos. Es decir, un signo no obligatorio, mediante el cual nos ponemos en proceso para llegar a lo que es obligatorio.

“Es algo así como si tuviéramos que participar de un banquete, en el que se ofrece la prueba de lo que se va a dar. Si por algo no podemos tomar la prueba, lo que sí es importante es que participemos del banquete a plenitud, para lo cual es importante irnos disponiendo. En este caso, el banquete es la Pascua”.

El sacerdote indicó que la ceniza, si bien es un signo externo de conversión hacia la Pascua, recibirla no tiene ningún sentido si no existe un propósito de revisar y corregir actitudes, fallas y limitaciones personales, si no se tiene la intención de salir al encuentro del otro. “Todo lo cual nos prepara para llegar a la Semana Santa y vivirla en plenitud, para festejar la Solemnidad de la Pascua”.

Así, señala que si por ciertas circunstancias a alguien no le es posible acudir a tomar ceniza, no se debe preocupar, pues no se trata de algo obligatorio; lo que sí es indispensable es recorrer dicho camino de preparación”.

