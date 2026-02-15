¿Cómo proteger a tu perrito en temporada de calor?; conoce estos tips antes de sacarlo a pasear

Tras meses de frío, neblina e intensas rachas de aire, febrero loco ha arrancado su segunda mitad con un drástico cambio de clima.

A medida que se acerca la primavera y el verano, y los días se hacen más largos, calurosos y extremos, es importante tomar en cuenta que las mascotas son igual de vulnerables que nosotros a los efectos negativos de la temporada de calor.

En este clima, es fundamental prestar especial atención a la manera en la que tus mascotas afrontan el aumento de temperaturas, así como procurar tomar medidas de seguridad que los protegen de la deshidratación, el golpe de calor, la exposición al sol, entre otras.

Protege a tu lomito del calor con estos tips. Foto: Canva

¿Cómo proteger y cuidar a tu perrito en temporada de calor?

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estos son algunos consejos que te ayudarán a mantener a tu perrito fresco y protegerlo durante esta temporada de calor:

Acceso al agua

Asegúrate de que tu perrito tenga acceso a agua limpia y fresca 24/7. Déjalo beber con frecuencia para que se mantenga hidratado. Si sales a pasear con la mascota, es indispensable que lleves un bebedero plegable y agua. Ofrécele un poco cada 15 a 20 minutos.

Evita el calor del mediodía

A medida que el sol sube, también lo hace la temperatura. Por ello es preferible que saques a pasear a tu perro por la mañana y/o por la noche, en lugar de al medio día. Evita especialmente paseos entre las 12:00 y 17:00 horas.

Proporciónale un espacio fresco

Si tu perrito tiene una casa de exterior, es probable que este no sea el mejor espacio para descansar durante los meses calurosos. La casita puede calentarse con facilidad, a parte de que es un espacio con poco flujo de aire.

Asegúrate de que tu lomito tenga un espacio fresco y con sombra donde pueda reposar, preferentemente en un lugar interior con ventilador o aire acondicionado y abundante circulación de aire.

De preferencia, deja a tu perro descansar en interiores, donde haya circulación del aire, ventiladores o aire acondicionado, y sombra. Foto: Canva

Evita el pavimento caliente

Ya que los perritos están a poca altura del suelo, el pavimento los puede afectar de manera negativa. Las superficies que han estado al sol durante horas no solo aumentan su temperatura corporal, sino que también pueden causarles dolor en las patas y provocarles quemaduras y lesiones.

Nunca dejes a tu perro en un auto estacionado

Nunca se insistirá lo suficiente en no dejar a un perro en automóvil estacionado, aunque las ventanas estén abiertas o sea solo por un par de minutos.

Incluso si las temperaturas no son tan altas, los carros pueden calentarse muy rápido y alcanzar temperaturas potencialmente mortales, tanto para mascotas como para humanos.

Sácalo a pasear en la mañana y en la noche. Evita exponerlo entre las 12:00 y 17:00 horas. Foto: Canva

ngmu