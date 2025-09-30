¿Cómo preparar una bebida de electrolitos de forma casera para rehidratarse?

Más Información
Ante la polémica iniciativa de la Cámara de Diputados que busca que los electrolitos orales dejen de ser considerados como medicamentos y les sea aplicado el impuesto correspondiente a las bebidas azucaradas, el alto contenido de glucosa en este tipo de bebidas fue severamente cuestionado por los legisladores y consumidores.
Referente a este tema, se argumenta que sus fórmulas se encuentran “disfrazadas” de soluciones médicas para evitar los sellos de advertencia nutricional en los productos.
Por este motivo, a continuación te enseñamos a preparar bebidas rehidratantes de forma casera como una opción saludable, a bajo costo y fácil de replicar.
¿Cómo preparar un suero casero?
Las bebidas de electrolitos son ideales para rehidratar el cuerpo tras hacer ejercicio, sufrir un cuadro de diarrea, vómito, insolación o simplemente cuando se siente fatiga.
De acuerdo con el portal especializado Túa Saúde, un suero casero es una solución que se obtiene mezclando agua, sal y azúcar, siendo utilizado para prevenir o combatir la deshidratación.
Suero casero natural
Para preparar un suero casero, solo es necesario mezclar tres ingredientes:
- 1 litro de agua mineral
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de sal de mar
Suero casero con toque de sabor
- Agua de coco
- Añade 2 rebanadas de sandía y licuar
- Agrega una pizca de sal, una pizca de bicarbonato y el jugo de dos limones
- Vuelve a licuar y cuela si no te gusta la consistencia espesa
- Añade hojas de hierbabuena para mejorar su sabor y deja reposar unos minutos antes de consumirlo.
¿Qué son los electrolitos y por qué son importantes?
Los electrolitos son minerales esenciales como el sodio, potasio, calcio y magnesio, que ayudan a regular funciones básicas del cuerpo, como la hidratación, el equilibrio del pH, la función muscular y nerviosa. Cuando alguien suda, vomita o tiene diarrea, pierdes electrolitos y agua. Por eso, una bebida de rehidratación oral es clave para recuperarse.
