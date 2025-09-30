Así presumía Micky Hair su amistad con Diana Esparragoza, supuesta nieta de “El Azul” y exnovia de Peso Pluma

Ante la conmoción generada por el asesinato del estilista e influencer Miguel Ángel de la Mora, conocido como Micky Hair, el pasado 29 de septiembre, han salido a la luz algunas de las personalidades del medio del espectáculo y redes sociales que eran parte de su exclusiva lista de clientes.

De acuerdo con los primeros informes, el atentado contra el estilista ocurrió en un comercio ubicado en la calle Moliere, casi esquina con la Avenida Presidente Masaryk en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que los agresores iban a bordo de una motocicleta. A pesar de que las autoridades capitalinas y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, hasta el momento no se reportan detenidos por el ataque.

Entre los detalles de la vida privada del joven estilista de 28 años, cabe señalar que su amistad con Diana Esparragoza, supuesta nieta del narcotraficante “El Azul” y exnovia de Peso Pluma, acaparó de inmediato la atención de los internautas.

El asesinato del estilista Micky Hair acaparó la atención mediática. Foto: Instagram

Así presumía Micky Hair su amistad con Diana Esparragoza

Por medio de redes sociales, Micky Hair compartió un mes atrás un exótico viaje a Punta Mita junto a Diana Esparragoza, quien se posicionó en los reflectores en el 2024, por ser presunta pareja del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma.

El estilista Micky Hair de vacaciones junto a Diana Esparragoza. Foto: Instagram

En lo que serían las últimas vacaciones de Miguel Ángel de la Mora, el también influencer disfrutó de unos días de relajación en un destino paradisíaco. “Festejando a Lady”, escribió al postear unas fotos junto a Esparragoza en una mansión de lujo a la orilla del mar.

En otra publicación se les ve juntos a bordo de un yate, donde protagonizaron otra sesión de fotos con el mar de la península como paisaje.

¿Quién es Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul"?

Juan José Esparragoza Moreno, presunto abuelo de Diana Esparragoza, es conocido como "El Azul", uno de los capos más buscados en México por ser uno de los fundadores de el Cártel de Sinaloa, junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

Su apodo, "El Azul", se debe al tono oscuro de su piel, característica que lo distinguió al posicionarse dentro del mundo del narcotráfico.

"El Azul" también fue integrante del Cártel de Guadalajara, lo que lo convirtió en colaborador de Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, estableciendo una red de contactos fue clave para su influencia en el tráfico de drogas.

¿Quién es Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul"?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL y redes sociales

