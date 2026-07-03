El horno de microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina, desde calentar bebidas hasta preparar comidas en pocos minutos, su uso diario provoca la acumulación de restos de comida, grasa y malos olores en su interior.

Para sorpresa de muchos, si la suciedad no se elimina correctamente, puede afectar la higiene del aparato e incluso alterar el sabor de los alimentos. Si te preguntas cómo limpiar el horno de microondas correctamente, a continuación te compartimos una guía práctica con consejos sencillos para mantenerlo limpio, prolongar su vida útil y proteger los alimentos que consumes.

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El horno de microondas suele guardar restos de grasa en su interior. Foto: Freepik

¿Cómo limpiar el horno de microondas correctamente?

Cada vez que un alimento salpica el interior del microondas, deja residuos que, con el paso de los días, se endurecen y favorecen la proliferación de bacterias. Además, la grasa acumulada puede afectar el funcionamiento del electrodoméstico.

Una de las maneras más efectivas de retirar la suciedad sin utilizar productos agresivos es aprovechar el poder del vapor de una mezcla eficaz para disolver los restos de grasa.

Materiales:

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1 taza de agua.

El jugo de medio limón o dos cucharadas de vinagre blanco.

Un recipiente apto para microondas.

Un paño de microfibra o una esponja suave.

Paso a paso:

1. Llena el recipiente con el agua y agrega el limón o el vinagre.

2. Introduce el recipiente en el microondas y caliéntalo durante tres a cinco minutos, hasta que el agua produzca suficiente vapor.

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3. Deja la puerta cerrada durante otros cinco minutos para que el vapor afloje la grasa y los restos de comida.

4. Retira el recipiente con cuidado para evitar quemaduras.

5. Limpia las paredes, el techo, la puerta y la base con un paño húmedo.

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6. Lava el plato giratorio con agua tibia y jabón antes de volver a colocarlo.

Este truco facilita la limpieza sin la necesidad de tallar excesivamente el electrodoméstico. Se recomienda realizar aplicarlo una vez por semana y limpiar las salpicaduras de comida después de cada uso.

como limpiar el horno de microondas. Foto: Freepik.

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