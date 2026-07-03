Pátzcuaro, Michoacán.— La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos es una potencia económica, pero no cultural, al sostener que en ese país predomina una visión centrada en el dinero y la acumulación, mientras que México destaca por la riqueza de sus pueblos originarios y los valores que, afirmó, dan sentido a la vida de las comunidades.

Durante la presentación de avances del Plan Michoacán en el municipio de Pátzcuaro, la mandataria señaló que la principal fortaleza del país radica en su cultura, la cual, dijo, va más allá de sus paisajes y destinos turísticos.

“México no solamente es paisajes, no solamente es hermosas playas, México es cultura. Nosotros somos una potencia cultural. Hay países que, como Estados Unidos, por ejemplo, que es una potencia económica, pero no es una potencia cultural. Allá lo más importante siempre es el dinero, la acumulación, el tener más”, expresó.

Claudia Sheinbaum, durante la presentación de avances del Plan Michoacán en el municipio de Pátzcuaro. Foto: Presidencia

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Sheinbaum sostuvo que, si bien su gobierno busca garantizar el bienestar de la población, la felicidad no depende únicamente del ingreso económico.

“En México, por supuesto que hay que resolver el bienestar, que todas y todos los mexicanos vivamos bien, pero no es el dinero lo que da la felicidad. Son otros valores que vienen en realidad de los pueblos originarios”, afirmó.

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Acompañada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del Ejecutivo destacó que la diversidad cultural del país también se refleja en los valores que caracterizan a sus comunidades.

Claudia Sheinbaum, durante la presentación de avances del Plan Michoacán en el municipio de Pátzcuaro. Foto: Presidencia

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Mencionó, entre ellos, la fraternidad, el amor a la tierra, a los bosques y al agua, así como el aprecio por la gastronomía y las tradiciones, que, dijo, son tan diversas como los pueblos que conforman México.

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Desde Pátzcuaro, uno de los principales destinos turísticos de Michoacán, la presidenta anunció además que su administración impulsará la recuperación del turismo comunitario como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo de las comunidades y preservar su patrimonio cultural.

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cdm