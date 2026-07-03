Cuando México se quite los guantes...

Hay deportes que llegan a un país para intentar conquistar un mercado. Hay otros que llegan porque entienden que, sin México, jamás podrán conquistar al mundo. Ese es el caso de BKB.

Durante décadas, el boxeo profesional nos ha enseñado una verdad irrefutable: ninguna promotora puede aspirar a ser una potencia mundial sin peleadores mexicanos y sobre todo, sin la pasión de la afición mexicana. Hoy esa misma realidad comienza a escribirse en una nueva disciplina: las peleas a puño limpio.

Seguramente, para muchos, los combates a puño limpio resultan brutales y sangrientos. Yo mismo lo pensé en un principio. Sin embargo, entre más me adentro en esta disciplina y más me involucro con una liga como BKB —la de mayor crecimiento a nivel mundial en los deportes de contacto— más entiendo que se trata de un deporte milenario que, una vez que se te mete a las venas, se queda para siempre.

Los rostros ensangrentados, las fracturas, el estruendo de cada golpe en el TRI-GON™ y la intensidad de cada combate pueden impresionar a cualquiera, pero detrás de toda esa brutalidad existe algo que pocas veces se menciona: honor, respeto y una hermandad extraordinaria entre los peleadores.

Yo podría definir a estos guerreros con una sola frase: "Implacables en el combate y generosos en la victoria." Y ahora esa filosofía llegará a México.

Nuestro país, potencia mundial en los deportes de contacto, ya presume al primer campeón mexicano en la historia de BKB. Julián Fernández, un aguerrido tijuanense que encontró en esta disciplina lo que el boxeo profesional le arrebató durante muchos años: sus sueños.

El pasado 28 de marzo, Julián conquistó el campeonato mundial semipesado, tras noquear a Alex Wilson y convertirse en el primer mexicano en levantar un cinturón de BKB. Ahora, el próximo 19 de septiembre, defenderá ese campeonato en casa, en Tijuana, durante una velada que marcará un antes y un después para los deportes de contacto en nuestro país.

La llegada de BKB a México no podía encontrar mejor aliado que ZANFER, la promotora más importante de Latinoamérica. Esa alianza representa mucho más que una función; representa la puerta de entrada para una nueva era.

Hoy cualquier empresa que aspire a conquistar el boxeo mundial debe entender una realidad muy sencilla: sin peleadores mexicanos y sin la afición mexicana resulta prácticamente imposible construir una potencia global.

Eso lo entiende perfectamente David Tetreault, CEO de BKB, quien ha apuntado a México como uno de los pilares de la expansión global de la organización.

Recientemente vimos debutar con éxito al excampeón mundial Lee Selby, quien a sus casi 40 años noqueó al italiano Antonio Rizzo en Cardiff, provocando la euforia de miles de aficionados británicos.

Apenas unos días después se anunció la incorporación del excampeón mundial Joseph "JoJo" Díaz, guerrero probado. El 18 de julio llegarán a Los Ángeles Víctor "Vicious" Ortiz y Alfredo "Perro" Angulo. Y el 25 de julio, Londres será testigo del debut de Fernando Vargas Jr. y Amado Vargas, hijos del legendario Fernando "Feroz" Vargas, quienes buscarán conquistar simultáneamente el boxeo profesional y las peleas a puño limpio.

Todo indica que apenas estamos viendo el principio. Estoy convencido de que el 19 de septiembre no solamente debutará BKB en México. Ese día comenzará una nueva etapa para los deportes de contacto en nuestro país.

Porque cuando México decida quitarse los guantes, el mundo entero terminará volteando a verlo.

@ErnestoAmador