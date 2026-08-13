La noche del miércoles 12 de agosto, una explosión en el restaurante "La Cabrera", ubicado en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, provocó la movilización de los servicios de emergencia y dejó 11 personas lesionadas, quienes tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

🚨 Explosión en restaurante de la Roma



Sobre la Av. Álvaro Obregón, entre Morelia y Frontera, acudieron bomberos para atender el incidente que dejó piezas de vidrio por todo el pavimento#VIDEO: Valente Rosas | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/oN4Ry3KdBR — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2026

El incidente ocurrió en la zona de la cocina y, de acuerdo con los primeros reportes, estaría relacionado con una acumulación de gas y una falla en el mecanismo de extracción del establecimiento. El fuego fue controlado antes de que pudiera extenderse a otras áreas del restaurante.

El hecho rápidamente llamó la atención por tratarse de una reconocida parrilla argentina creada por el chef Gastón Riveira, cuya sede en la Roma había vuelto a operar recientemente en una de las zonas gastronómicas más conocidas de la capital.

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¿Cómo es el restaurante "La Cabrera"?

La Cabrera Roma se encuentra sobre la avenida Álvaro Obregón, en el corazón de Roma Norte. De acuerdo con su sitio web esta sede es una “Casa de Carnes que busca llevar a México parte de la tradición gastronómica argentina."

El concepto nació en 2002 en Palermo, Buenos Aires, de la mano del chef Gastón Riveira. Con el paso de los años, la propuesta comenzó a expandirse fuera de Argentina y llegó a distintos países.

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Así es el restaurante "La Cabrera", CDMX. Foto: La Cabrera

Actualmente, la marca reporta presencia en más de 20 ciudades del mundo, entre ellas Ciudad de México, Lima, Manila y Santiago.

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¿Qué se come en La Cabrera?

La propuesta gastronómica del restaurante gira alrededor de los cortes de carne preparados a la parrilla, aunque el menú no se limita a ellos.

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Entre los platillos que han caracterizado al restaurante aparecen cortes como el bife de chorizo, ojo de bife y picaña, además de entradas, ensaladas, pastas y postres.

Así es el restaurante "La Cabrera", CDMX. Foto: La Cabrera

Una de las particularidades de la experiencia es que los cortes se presentan en vajilla de hierro y llegan acompañados por pequeñas guarniciones y condimentos, tanto calientes como fríos.

La carta también incluye preparaciones como empanadas de carne, carpaccio de res y flan casero con dulce de leche, mientras que la oferta de vinos tiene un marcado acento argentino, con especial presencia de etiquetas de Malbec.

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La propuesta está pensada para mantener un ambiente que combina el estilo de una cantina argentina con una presentación contemporánea, por lo que el restaurante también se ha promocionado como una opción para comidas familiares, reuniones entre amigos y cenas de negocios.

Con los años ha aparecido en distintas ediciones y referencias vinculadas con Latin America's 50 Best Restaurants, además de recibir menciones relacionadas con World's Best Steak Restaurants.

-Con información de Juan Carlos Williams

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