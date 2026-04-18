¿Cómo es Ayala?; el municipio de Morelos donde mataron a ocho personas en un bar

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Durante la madrugada de este sábado 18 de abril, un grupo de irrumpió en un bar del municipio de y disparó contra los clientes, dejando un saldo de ocho muertos.

De acuerdo con los primeros informes, se identificó a por lo menos cinco sujetos armados que arribaron a bordo de motocicletas y abrieron fuego contra los clientes en cuanto llegaron al bar.

Asimismo, se reportó que el lugar ubicado en el poblado de Anenecuilco, había sido inaugurado esa misma noche, por lo que las autoridades investigan un presunto caso de extorsión.

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Foto: Especial
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¿Cómo es Ayala, el municipio de Morelos?

Ayala es conocido por ser cuna de Emiliano Zapata, ya que el líder revolucionario era originario del poblado de Anenecuilco, un sitio relevante en la historia de México, pues en este lugar se promovió el "Plan de Ayala".

Actualmente, Ayala es considerado un importante sitio histórico y turístico, perfecto para explorar lugares emblemáticos como la casa natal de Emiliano Zapata, que fue convertida en museo, y otros puntos de clave durante la Revolución del Sur.

Entre los lugares turísticos que son famosos en la zona se encuentran:

  • Ex Hacienda de Coahuixtla
  • Parroquia Santiago Apóstol
  • Museo Vivencia Ferrocarril
Ayala, cuna de Emiliano Zapata.
Ayala, cuna de Emiliano Zapata.

Con información de Justino Miranda

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