¿Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa? Descubre el truco infalible

El olor a humedad en la ropa es un problema más común de lo que se piensa, especialmente durante la temporada de frío o lluvias, que es cuando las prendas tardan más en secar y se mantienen en ambientes cerrados.
Sin embargo, existen soluciones caseras sencillas y efectivas para eliminar ese aroma desagradable que le devolverá la frescura a tus prendas. Aquí te contamos el truco infalible para lograrlo y evitar que vuelva a ocurrir.
El truco infalible para eliminar el olor a humedad
El remedio estrella es una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio, dos ingredientes que actúan como desinfectantes naturales que eliminan olores impregnados sin dañar las telas.
Preparación:
El vinagre neutraliza los olores mientras que el bicarbonato combate las bacterias que los generan. Tras el lavado, no olvides secar la ropa al aire libre o cerca de una ventana para asegurar una ventilación adecuada.
¿Por qué la ropa huele a humedad?
Este olor suele generarse por la proliferación de hongos y bacterias causados por el exceso de agua atrapada entre las fibras del tejido.
Detalles como guardar la ropa sin secar por completo, olvidarla en la lavadora o secarla en espacios con poca ventilación son los factores más comunes que originan este problema.
¿Cómo evitar que la ropa vuelva a oler a humedad?
- No dejes prendas húmedas en la lavadora.
- Asegúrate de que estén completamente secas antes de guardarlas.
- Mantén closets y cuartos ventilados.
- Lava toallas y ropa deportiva con frecuencia para evitar acumulación de humedad.
