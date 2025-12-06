¿Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa? Descubre el truco infalible

El olor a humedad en la ropa es un problema más común de lo que se piensa, especialmente durante la temporada de frío o lluvias, que es cuando las prendas tardan más en secar y se mantienen en ambientes cerrados.

Sin embargo, existen soluciones caseras sencillas y efectivas para eliminar ese aroma desagradable que le devolverá la frescura a tus prendas. Aquí te contamos el truco infalible para lograrlo y evitar que vuelva a ocurrir.

Aprende a secar rápido la ropa cuando hay humedad o lluvia. Foto: Canva

El truco infalible para eliminar el olor a humedad

El remedio estrella es una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio, dos ingredientes que actúan como desinfectantes naturales que eliminan olores impregnados sin dañar las telas.

Preparación:

El vinagre neutraliza los olores mientras que el bicarbonato combate las bacterias que los generan. Tras el lavado, no olvides secar la ropa al aire libre o cerca de una ventana para asegurar una ventilación adecuada.

Foto: Pexels/freepik

¿Por qué la ropa huele a humedad?

Este olor suele generarse por la proliferación de hongos y bacterias causados por el exceso de agua atrapada entre las fibras del tejido.

Detalles como guardar la ropa sin secar por completo, olvidarla en la lavadora o secarla en espacios con poca ventilación son los factores más comunes que originan este problema.

¿Cómo evitar que la ropa vuelva a oler a humedad?

No dejes prendas húmedas en la lavadora.

en la lavadora. Asegúrate de que estén completamente secas antes de guardarlas.

antes de guardarlas. Mantén closets y cuartos ventilados .

. Lava toallas y ropa deportiva con frecuencia para evitar acumulación de humedad.





