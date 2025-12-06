Más Información

¿Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa? Descubre el truco infalible

¿Cómo tramitar el pasaporte a mitad de precio? Descubre quienes podrán obtener el descuento

Adiós al mal olor: trucos caseros infalibles para eliminar la orina de perro en casa

Gemínidas 2025: esta es la hora exacta para observar la lluvia de estrellas

¿Cómo es Coahuayana, municipio de Michoacán donde estalló un coche bomba?

El en la ropa es un problema más común de lo que se piensa, especialmente durante la temporada de frío o lluvias, que es cuando las prendas tardan más en secar y se mantienen en ambientes cerrados.

Sin embargo, existen soluciones caseras sencillas y efectivas para eliminar ese aroma desagradable que le devolverá la frescura a tus prendas. Aquí te contamos el para lograrlo y evitar que vuelva a ocurrir.

Aprende a secar rápido la ropa cuando hay humedad o lluvia. Foto: Canva
Aprende a secar rápido la ropa cuando hay humedad o lluvia. Foto: Canva

El truco infalible para eliminar el olor a humedad

El remedio estrella es una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio, dos ingredientes que actúan como desinfectantes naturales que eliminan olores impregnados sin dañar las telas.

Preparación:

El vinagre neutraliza los olores mientras que el bicarbonato combate las bacterias que los generan. Tras el lavado, no olvides secar la ropa al aire libre o cerca de una ventana para asegurar una ventilación adecuada.

Foto: Pexels/freepik
Foto: Pexels/freepik

¿Por qué la ropa huele a humedad?

Este olor suele generarse por la proliferación de hongos y bacterias causados por el exceso de agua atrapada entre las fibras del tejido.

Detalles como guardar la ropa sin secar por completo, olvidarla en la lavadora o secarla en espacios con poca ventilación son los factores más comunes que originan este problema.

¿Cómo evitar que la ropa vuelva a oler a humedad?

  • No dejes prendas húmedas en la lavadora.
  • Asegúrate de que estén completamente secas antes de guardarlas.
  • Mantén closets y cuartos ventilados.
  • Lava toallas y ropa deportiva con frecuencia para evitar acumulación de humedad.


