¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en línea?

El Acta de Nacimiento es uno de los documentos más indispensables en México, ya que es lo que te da identidad y va acompañado de documentos oficiales como el INE.
El proceso para tramitar estos documentos oficiales para muchos suele ser tedioso y complicado; sin embargo, actualmente puedes hacer este trámite en línea, evitando largas filas y pérdida de tiempo en las oficinas.
Ahora puedes realizarlo desde la comodidad de tu hogar de forma rápida y eficaz.
¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en PDF en línea?
Para poder descargarla debes pasar por un proceso de registro de tus datos a través del sitio web oficial: https://www.miregistrocivil.gob.mx/
- Haga clic en "Ver detalles" en Acta de nacimiento en línea.
- Posteriormente, te redirigirá a una pestaña donde tendrás que hacer clic en Trámite en Línea.
- Deberá iniciar sesión en su cuenta Llave MX o, si no tiene una, deberá crear una.
- Posteriormente proporciona tu CURP e información personal.
- Confirma tus datos.
- Elige tu método de pago (el precio varía según el estado en el que naciste).
- Finalmente, una vez que hayas pagado, ingresa a la página y proporciona tu folio de seguimiento y descárgala.
De acuerdo con el Gobierno de México, menciona que las actas de nacimiento obtenidas en línea son legales y válidas, ya que las medidas de seguridad que confirman su autenticidad no están contenidas en el tipo de papel, sino en los códigos electrónicos incluidos en el documento.
