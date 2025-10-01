Más Información

¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en línea?

¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en línea?

MTU: ¿qué pasa si no actualicé el limite de transferencias después de la fecha establecida?

MTU: ¿qué pasa si no actualicé el limite de transferencias después de la fecha establecida?

¿Cuáles son los beneficios para la salud de tomar café por las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios para la salud de tomar café por las mañanas?

¿Cuándo ver "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro?

¿Cuándo ver "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro?

¿Cuándo ver la superluna de Cosecha 2025 en México?

¿Cuándo ver la superluna de Cosecha 2025 en México?

El es uno de los documentos más indispensables en México, ya que es lo que te da identidad y va acompañado de documentos oficiales como el INE.

El proceso para tramitar estos documentos oficiales para muchos suele ser tedioso y complicado; sin embargo, actualmente puedes hacer este trámite en línea, evitando largas filas y pérdida de tiempo en las oficinas.

Ahora puedes realizarlo desde la comodidad de tu hogar de forma rápida y eficaz.

Lee también

¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en PDF en línea?

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Para poder descargarla debes pasar por un proceso de registro de tus datos a través del sitio web oficial:

  • Haga clic en "Ver detalles" en Acta de nacimiento en línea.
  • Posteriormente, te redirigirá a una pestaña donde tendrás que hacer clic en Trámite en Línea.
  • Deberá iniciar sesión en su cuenta Llave MX o, si no tiene una, deberá crear una.
  • Posteriormente proporciona tu CURP e información personal.
  • Confirma tus datos.
  • Elige tu método de pago (el precio varía según el estado en el que naciste).
  • Finalmente, una vez que hayas pagado, ingresa a la página y proporciona tu folio de seguimiento y descárgala.

De acuerdo con el Gobierno de México, menciona que las actas de nacimiento obtenidas en línea son legales y válidas, ya que las medidas de seguridad que confirman su autenticidad no están contenidas en el tipo de papel, sino en los códigos electrónicos incluidos en el documento.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses