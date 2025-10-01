¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en línea?

El Acta de Nacimiento es uno de los documentos más indispensables en México, ya que es lo que te da identidad y va acompañado de documentos oficiales como el INE.

El proceso para tramitar estos documentos oficiales para muchos suele ser tedioso y complicado; sin embargo, actualmente puedes hacer este trámite en línea, evitando largas filas y pérdida de tiempo en las oficinas.

Ahora puedes realizarlo desde la comodidad de tu hogar de forma rápida y eficaz.

¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en PDF en línea?

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Para poder descargarla debes pasar por un proceso de registro de tus datos a través del sitio web oficial: https://www.miregistrocivil.gob.mx/

Haga clic en "Ver detalles" en Acta de nacimiento en línea.

Posteriormente, te redirigirá a una pestaña donde tendrás que hacer clic en Trámite en Línea.

Deberá iniciar sesión en su cuenta Llave MX o, si no tiene una, deberá crear una.

Posteriormente proporciona tu CURP e información personal.

Confirma tus datos.

Elige tu método de pago (el precio varía según el estado en el que naciste).

Finalmente, una vez que hayas pagado, ingresa a la página y proporciona tu folio de seguimiento y descárgala.

De acuerdo con el Gobierno de México, menciona que las actas de nacimiento obtenidas en línea son legales y válidas, ya que las medidas de seguridad que confirman su autenticidad no están contenidas en el tipo de papel, sino en los códigos electrónicos incluidos en el documento.

