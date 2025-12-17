Cometa 3I/ATLAS: esta es la fecha y hora exacta para ver el objeto interestelar en México

El cometa 3I/ATLAS se ha convertido en uno de los fenómenos astronómicos más comentados del año. Desde que se dio a conocer su existencia, científicos de distintas partes del mundo han seguido de cerca su trayectoria debido a una característica poco común: no se originó dentro del Sistema Solar, sino que proviene del espacio interestelar.

De acuerdo con información de la NASA, el 3I/ATLAS fue observado por primera vez el 21 de julio de 2025 mediante instrumentos de observación espacial, lo que lo convirtió en el tercer objeto de este tipo identificado en la historia. Su descubrimiento generó expectativa, pero también inquietud entre algunas personas, por lo que la agencia espacial aclaró que no representa ningún riesgo para la Tierra.

Durante octubre, el cometa pasó detrás del Sol desde la perspectiva terrestre, lo que impidió su observación durante varias semanas. Fue hasta finales de ese mes cuando los astrónomos lograron retomar su seguimiento, confirmando que continuaba su desplazamiento a gran velocidad rumbo al exterior del Sistema Solar.

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa 3I/ATLAS en México?

La NASA informó que el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra el viernes 19 de diciembre de 2025. En ese momento, se encontrará a aproximadamente 1.8 unidades astronómicas del planeta, lo que equivale a unos 270 millones de kilómetros de distancia.

Para los observadores en México, la mejor ventana para intentar verlo será durante la madrugada de ese mismo día, entre las 4:00 y las 5:00 horas. Este horario es clave debido a la menor contaminación lumínica y a la posición del cometa en el cielo.

El 3I/ATLAS podrá localizarse visualmente debajo de Regulus, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Leo. Sin embargo, los especialistas advierten que no será visible a simple vista. Para apreciarlo será necesario contar con un telescopio que tenga una abertura mínima de 30 centímetros, debido a que su brillo ha disminuido considerablemente en diciembre.

Qué debes saber antes de intentar observar el objeto interestelar

Aunque la mejor etapa de observación ocurrió en noviembre, cuando el cometa alcanzó su máximo brillo, aún es posible seguirlo en las horas previas al amanecer. Actualmente, su magnitud ronda valores cercanos a 14, lo que significa que aparece como un objeto tenue y difuso incluso con equipo especializado.

Los expertos recomiendan buscar un sitio oscuro, con vista despejada hacia el horizonte este, y evitar la interferencia de la Luna, ya que su resplandor puede dificultar la observación. Utilizar aumentos moderados ayuda a mejorar el contraste y distinguir la cola del cometa.

Para quienes no cuenten con telescopio, existen alternativas digitales. La trayectoria del 3I/ATLAS puede seguirse a través de transmisiones en vivo y simuladores astronómicos en línea, como los desarrollados por la NASA, que permiten observar su ubicación actual y su recorrido por el espacio.

A partir de los primeros meses de 2026, su observación quedará limitada casi por completo a astrónomos profesionales, marcando el final de una visita única desde el espacio interestelar.

