Cometa 3I/ATLAS: consejos para ver a este viajero interestelar el 19 de diciembre

Este viernes 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS pasará por su punto más cercano a la Tierra, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la astronomía. Este viajero cósmico podrá observarse desde cualquier punto del territorio mexicano con telescopio y su paso por el planeta no representa un peligro para la vida humana.

Desde vida alienígena hasta el fin del mundo, luego de varias especulaciones y rumores sobre su origen, este cometa conformado por un pequeño núcleo helado, una coma rica en dióxido de carbono, ráfagas de vapor de agua y una rara anticola, por fin se prepara para despedirse de este lado del espacio y continuar su viaje por la oscuridad infinita.

Este cometa es el tercer objeto interestelar descubierto según la NASA, lo que lo convierte en un visitante extraordinario para la comunidad científica, pues, gracias a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital, investigadores descubrieron que se trataba de un astro de fuera del sistema solar, provocando gran conmoción y curiosidad entre las personas.

Foto: Captura de pantalla National Geographic.

Este objeto fue detectado por primera vez por el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Río Hurtado en Chile el 1 de julio de 2025. Luego de su descubrimiento por este equipo especializado, el cometa fue nombrado como 3I/ATLAS y ha sido estudiado desde diferentes perspectivas.

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS en su máximo esplendor?

Para observar este magnífico viajero interestelar desde México es recomendable prepararse desde minutos antes. Para mejorar tu experiencia sigue estos pasos antes y durante la observación.

Antes de tu observación:

Verifica las condiciones meteorológicas: las nubes y la lluvia pueden ser un obstáculo para la observación de este astro, por ello, asegúrate de que el clima esté a tu favor y organiza tu plan.

las nubes y la lluvia pueden ser un obstáculo para la observación de este astro, por ello, asegúrate de que el clima esté a tu favor y organiza tu plan. Adapta tu vista: antes de presenciar este inolvidable espectáculo permite que tus ojos se adapten a la oscuridad 20 a 30 minutos antes.

antes de presenciar este inolvidable espectáculo permite que tus ojos se adapten a la oscuridad 20 a 30 minutos antes. Busca un lugar alto y oscuro: para presenciar el paso de este cometa claramente, encuentra un espacio libre de contaminación lumínica y lejos de altos edificios y árboles que puedan obstaculizar tu visión, en dirección al horizonte este.

Durante la observación:

Identifica el cuerpo celeste: busca en el cielo una apariencia difusa de tono verde, no estelar, preferentemente dos horas antes del amanecer y en dirección a la constelación de Leo, debajo de la estrella Regulus.

busca en el cielo una apariencia difusa de tono verde, no estelar, preferentemente dos horas antes del amanecer y en dirección a la constelación de Leo, debajo de la estrella Regulus. Utiliza herramientas ópticas: debido a su baja magnitud de brillo, el cometa no podrá apreciarse a simple vista , por lo que si deseas mirar este cometa de manera detallada para vivir la experiencia completa, debes utilizar un telescopio. Se aconseja utilizar un telescopio mínimo de 200 mm (8 pulgadas) de apertura.

debido a su baja magnitud de brillo, el cometa , por lo que si deseas mirar este cometa de manera detallada para vivir la experiencia completa, Se aconseja utilizar un telescopio mínimo de 200 mm (8 pulgadas) de apertura. Consulta aplicaciones de astronomía: si no quieres perderte ningún detalle de este evento astronómico, revisa los eventos que se transmitirán en vivo en plataformas de astronomía como SkySafari, Star Walk 2, NASA TV o DW.

Sigue la trayectoria del cometa 3I/ATLAS en la aplicación interactiva "Eyes on the Solar System" de la NASA. Foto: Captura de pantalla NASA

Finalmente, el cometa pasará a 270 millones de kilómetros de la Tierra, casi el doble de la distancia que tiene con el Sol y será visible hasta la próxima primavera boreal en 2026, ya que su brillo seguirá disminuyendo conforme avance y salga del sistema solar.

